20 января 2024

Без вести пропавшую 14-летнюю девочку в Нижнем Тагиле нашли спящей в гараже

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Тимофеем Шадриным. Свердловская область, Первоуральск, зима, гаражи, сугробы
Девочка уверяет, что ночевала в гараже Фото:

В Нижнем Тагиле силовики нашли пропавшую 14-летнюю девочку. Ребенок спал в гараже собственного дома, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД России «Нижнетагильское».

«Девочку нашли спящей в гараже собственного дома. Уверяет, что там и ночевала», — сказали в ведомстве. Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства произошедшего.

Еще 20 января в Нижнем Тагиле несовершеннолетняя вышла на прогулку, но так и не вернулась. На поиски пропавшей вышли родственники и сотрудники полиции.

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В Нижнем Тагиле силовики нашли пропавшую 14-летнюю девочку. Ребенок спал в гараже собственного дома, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД России «Нижнетагильское». «Девочку нашли спящей в гараже собственного дома. Уверяет, что там и ночевала», — сказали в ведомстве. Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства произошедшего. Еще 20 января в Нижнем Тагиле несовершеннолетняя вышла на прогулку, но так и не вернулась. На поиски пропавшей вышли родственники и сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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