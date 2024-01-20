Происшествия Без вести пропавшую 14-летнюю девочку в Нижнем Тагиле нашли спящей в гараже 21 января 2024 в 23:31 Размер текста - 17 + Девочка уверяет, что ночевала в гараже Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле силовики нашли пропавшую 14-летнюю девочку. Ребенок спал в гараже собственного дома, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД России «Нижнетагильское». «Девочку нашли спящей в гараже собственного дома. Уверяет, что там и ночевала», — сказали в ведомстве. Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства произошедшего. Еще 20 января в Нижнем Тагиле несовершеннолетняя вышла на прогулку, но так и не вернулась. На поиски пропавшей вышли родственники и сотрудники полиции. В Нижнем Тагиле силовики нашли пропавшую 14-летнюю девочку. Ребенок спал в гараже собственного дома, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД России «Нижнетагильское». «Девочку нашли спящей в гараже собственного дома. Уверяет, что там и ночевала», — сказали в ведомстве. Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства произошедшего. Еще 20 января в Нижнем Тагиле несовершеннолетняя вышла на прогулку, но так и не вернулась. На поиски пропавшей вышли родственники и сотрудники полиции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям