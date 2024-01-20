Без вести пропавшую 14-летнюю девочку в Нижнем Тагиле нашли спящей в гараже

Девочка уверяет, что ночевала в гараже
В Нижнем Тагиле силовики нашли пропавшую 14-летнюю девочку. Ребенок спал в гараже собственного дома, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД России «Нижнетагильское».
«Девочку нашли спящей в гараже собственного дома. Уверяет, что там и ночевала», — сказали в ведомстве. Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют все обстоятельства произошедшего.
Еще 20 января в Нижнем Тагиле несовершеннолетняя вышла на прогулку, но так и не вернулась. На поиски пропавшей вышли родственники и сотрудники полиции.
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