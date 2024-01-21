21 января 2024

После ударов по «Новатэк» в Ленобласти готовятся сбивать беспилотники

Из-за атак БПЛА в Ленобласти объявлен режим повышенной готовности
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Силовики Ленобласти готовятся уничтожать БПЛА Фото:

В Ленобласти объявили режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Силовики готовятся уничтожать беспилотники в случае обнаружения. Об этом сообщили в пресс-службе Ленобласти.

«Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения», — передали власти в telegram-канале.

Удар по терминалу энергетической компании «Новатэк» произошел в ночь на 21 января. Агентство РБК Украина сообщало о причастности СБУ к удару. URA.RU собрало всю известную информацию об атаках.

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В Ленобласти объявили режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Силовики готовятся уничтожать беспилотники в случае обнаружения. Об этом сообщили в пресс-службе Ленобласти. «Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения», — передали власти в telegram-канале. Удар по терминалу энергетической компании «Новатэк» произошел в ночь на 21 января. Агентство РБК Украина сообщало о причастности СБУ к удару. URA.RU собрало всю известную информацию об атаках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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