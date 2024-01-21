После ударов по «Новатэк» в Ленобласти готовятся сбивать беспилотники

В Ленобласти объявили режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Силовики готовятся уничтожать беспилотники в случае обнаружения. Об этом сообщили в пресс-службе Ленобласти.
«Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения», — передали власти в telegram-канале.
Удар по терминалу энергетической компании «Новатэк» произошел в ночь на 21 января. Агентство РБК Украина сообщало о причастности СБУ к удару. URA.RU собрало всю известную информацию об атаках.
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