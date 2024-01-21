Киев атаковал Донецк и «Новатэк» в Ленобласти: главное об СВО к вечеру 21 января

Глава ДНР Пушилин: 25 человек погибли из-за атаки ВСУ в Донецке

21 января 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

ВСУ устроили обстрел рынка в Донецке Фото: Army Spc. Devin Klecan / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по рынку в Донецке. Погибли 25 человек, в том числе двое детей. Кроме того, в результате атаки украинских войск начался пожар на терминале «Новатэка» в Ленинградской области. Подробнее о ходе спецоперации на Украине к вечеру 21 января — в материале URA.RU. Атака беспилотников на завод «Новатэк» в порту Усть-Луга, в Ленинградской области попала на видео. Агентство РБК Украина сообщило, что украинская служба безопасности (СБУ) причастна к удару по предприятию под Санкт-Петербургом;

ВСУ устроили обстрел рынка в Донецке. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли;

Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН с участием министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в связи с обстрелами Донецка 22 января;

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что российские военные останавливают атаку ВСУ в городе. По его словам, спецслужбы приведены в состояние боевой готовности;

В МИД РФ призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением обстрела Донецка. Там подчеркнули, что киевский режим готов безжалостно убивать мирных жителей России;

В Харьковской области освобождено село Крахмальное (купянское направление), рассказали в Минобороны РФ. Позднее спикер командования украинских Сухопутных войск Владимир Фитьо подтвердил, что российские военные взяли село под контроль;

Начальник Главного управления разведки (ГУР) при минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что заявления о том, что у ВСУ на фронте «все в порядке», не являются правдой. При этом он отказался признавать, что ВСУ столкнулись с катастрофой.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по рынку в Донецке. Погибли 25 человек, в том числе двое детей. Кроме того, в результате атаки украинских войск начался пожар на терминале «Новатэка» в Ленинградской области. Подробнее о ходе спецоперации на Украине к вечеру 21 января — в материале URA.RU.