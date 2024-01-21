21 января 2024

Перекрывший Босфорский пролив танкер РФ отбуксировали

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, танкер
Прибывший в Турцию из РФ танкер, из-за которого перекрывали Босфор, отбуксирован Фото:

Танкер из России, предназначенный для перевозки нефти, который перекрыл Босфорский пролив, отбуксировали к причалу в Стамбуле. Об этом сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции.

«Судно Peria отбуксировано к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле», — приводит слова источника в береговой охране Турции «Известия». По его сообщению, проход без движения судов простоял почти 14 часов.

О том, что транзит судов через Босфорский пролив перекрыт, сообщало RT. Причиной остановки движения стала поломка нефтяного танкера, следовавшего курсом из России.

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Танкер из России, предназначенный для перевозки нефти, который перекрыл Босфорский пролив, отбуксировали к причалу в Стамбуле. Об этом сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции. «Судно Peria отбуксировано к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле», — приводит слова источника в береговой охране Турции «Известия». По его сообщению, проход без движения судов простоял почти 14 часов. О том, что транзит судов через Босфорский пролив перекрыт, сообщало RT. Причиной остановки движения стала поломка нефтяного танкера, следовавшего курсом из России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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