Перекрывший Босфорский пролив танкер РФ отбуксировали

22 января 2024 в 03:07 Размер текста - 17 +

Прибывший в Турцию из РФ танкер, из-за которого перекрывали Босфор, отбуксирован Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Танкер из России, предназначенный для перевозки нефти, который перекрыл Босфорский пролив, отбуксировали к причалу в Стамбуле. Об этом сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции. «Судно Peria отбуксировано к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле», — приводит слова источника в береговой охране Турции « Известия» . По его сообщению, проход без движения судов простоял почти 14 часов. О том, что транзит судов через Босфорский пролив перекрыт, сообщало RT. Причиной остановки движения стала поломка нефтяного танкера, следовавшего курсом из России.

Танкер из России, предназначенный для перевозки нефти, который перекрыл Босфорский пролив, отбуксировали к причалу в Стамбуле. Об этом сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции. «Судно Peria отбуксировано к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле», — приводит слова источника в береговой охране Турции «Известия». По его сообщению, проход без движения судов простоял почти 14 часов. О том, что транзит судов через Босфорский пролив перекрыт, сообщало RT. Причиной остановки движения стала поломка нефтяного танкера, следовавшего курсом из России.