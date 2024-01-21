Перекрывший Босфорский пролив танкер РФ отбуксировали

Прибывший в Турцию из РФ танкер, из-за которого перекрывали Босфор, отбуксирован
Танкер из России, предназначенный для перевозки нефти, который перекрыл Босфорский пролив, отбуксировали к причалу в Стамбуле. Об этом сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции.
«Судно Peria отбуксировано к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле», — приводит слова источника в береговой охране Турции «
О том, что транзит судов через Босфорский пролив перекрыт, сообщало RT. Причиной остановки движения стала поломка нефтяного танкера, следовавшего курсом из России.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.