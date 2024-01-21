21 января 2024

Чем известен главный оппонент Трампа Десантис, отказавшийся участвовать в выборах

Десантис вышел из президентской гонки США и поддержал Трампа
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Десантис снялся с президентской гонки в США 21 января в пользу Трампа Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Главный соперник экс-президента США Дональда Трампа, губернатор Флориды Рон Десантис объявил о выходе из президентской гонки. URA.RU расскажет о его биографии, а также сравнит предвыборные программы кандидатов.

Что предшествовало политической карьере Десантиса

Рональд Дион Десантис родился 14 сентября 1978 года в Джэксонвилле, штат Флорида. Его отец работал техническим специалистом в компании, занимающейся медиаизмерениями, а мать медсестрой.

В 2001 году Десантис окончил с отличием Йельский университет. В 2004 году он поступил на службу в ВМС США. В 2006 году служил на Кубе на базе Гуантанамо, где содержались подозреваемые в терроризме. В 2007 году он был откомандирован в Ирак, где стал юрисконсультом. В 2008 году он вернулся в США, работал в юридической службе ВМС, а в 2010 году уволился с военной службы.

Начало политической карьеры

В 2012 году в возрасте 34 лет Десантис впервые избрался в Палату представителей США от Республиканской партии, а в 2014 и 2016 годах был переизбран. Выступал с критикой администрации Барака Обамы.

В 2017 году предлагал прекратить финансирование группы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшей связи окружения Трампа с Россией и возможное вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году. В ноябре 2018 года Десантиса избрали губернатором штата Флорида, а в 2022 году переизбрали на второй срок.

Политические взгляды Десантиса и Трампа

Десантис, начав президентскую гонку в мае 2023 года, выступал за сокращение госрасходов, за большую автономию штатов в социальной сфере, против ужесточения законодательства об обороте оружия и за увеличение финансирования правоохранительных органов. Занимает жесткую позицию в гендерных вопросах, отвергает квоты для сексменьшинств и трансгендеров, выступает против абортов. Десантис не поддерживает ядерную сделку с Ираном, за налаживание дипотношений с Кубой и за прекращение помощи Палестине.

В свою очередь, Трамп намерен окончательно отгородиться от Мексики защитной стеной, начать массовую депортацию нелегалов из США. Он планирует изменить конституцию и добиться отмены автоматического наделения американским гражданством детей, родившихся на территории Штатов. Трамп будет бороться с наркомафией и магазинными кражами.

Оба политика критикуют конфликт на Украине. Трамп пообещал, став президентом, закончить это противостояние за один день. Десантис заявил, что конфликт не входит в число национальных интересов США и призвал сосредоточиться на решении внутренних проблем.

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Главный соперник экс-президента США Дональда Трампа, губернатор Флориды Рон Десантис объявил о выходе из президентской гонки. URA.RU расскажет о его биографии, а также сравнит предвыборные программы кандидатов. Что предшествовало политической карьере Десантиса Рональд Дион Десантис родился 14 сентября 1978 года в Джэксонвилле, штат Флорида. Его отец работал техническим специалистом в компании, занимающейся медиаизмерениями, а мать медсестрой. В 2001 году Десантис окончил с отличием Йельский университет. В 2004 году он поступил на службу в ВМС США. В 2006 году служил на Кубе на базе Гуантанамо, где содержались подозреваемые в терроризме. В 2007 году он был откомандирован в Ирак, где стал юрисконсультом. В 2008 году он вернулся в США, работал в юридической службе ВМС, а в 2010 году уволился с военной службы. Начало политической карьеры В 2012 году в возрасте 34 лет Десантис впервые избрался в Палату представителей США от Республиканской партии, а в 2014 и 2016 годах был переизбран. Выступал с критикой администрации Барака Обамы. В 2017 году предлагал прекратить финансирование группы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшей связи окружения Трампа с Россией и возможное вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году. В ноябре 2018 года Десантиса избрали губернатором штата Флорида, а в 2022 году переизбрали на второй срок. Политические взгляды Десантиса и Трампа Десантис, начав президентскую гонку в мае 2023 года, выступал за сокращение госрасходов, за большую автономию штатов в социальной сфере, против ужесточения законодательства об обороте оружия и за увеличение финансирования правоохранительных органов. Занимает жесткую позицию в гендерных вопросах, отвергает квоты для сексменьшинств и трансгендеров, выступает против абортов. Десантис не поддерживает ядерную сделку с Ираном, за налаживание дипотношений с Кубой и за прекращение помощи Палестине. В свою очередь, Трамп намерен окончательно отгородиться от Мексики защитной стеной, начать массовую депортацию нелегалов из США. Он планирует изменить конституцию и добиться отмены автоматического наделения американским гражданством детей, родившихся на территории Штатов. Трамп будет бороться с наркомафией и магазинными кражами. Оба политика критикуют конфликт на Украине. Трамп пообещал, став президентом, закончить это противостояние за один день. Десантис заявил, что конфликт не входит в число национальных интересов США и призвал сосредоточиться на решении внутренних проблем.
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