В Пермский край после снегопада придет мороз

Морозная погода установится в Прикамье
В Прикамье после снегопадов прогнозируется похолодание. Уже 22 января ночью ожидается до -18 градусов. Об этом предупреждает ЦГМС по региону на своем сайте.
«В понедельник 22 января в крае ночью будет до -18 градусов, в Перми около -13 градусов. Ночью 23 января в Прикамье местами до -25 градусов мороза, днем -13 градусов», — говорится в сообщении метеорологов.
Ранее в регионе из-за снегопадов грузовики и автобусы вставали в пробки на трассах, дороги заметало. Непогода не позволяла самолетам приземляться в аэропорту Большое Савино. Самолеты отправляли в Екатеринбург.
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