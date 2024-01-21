Природа Погода В Пермский край после снегопада придет мороз 22 января 2024 в 05:11 Размер текста - 17 + Морозная погода установится в Прикамье Фото: Размик Закарян © URA.RU В Прикамье после снегопадов прогнозируется похолодание. Уже 22 января ночью ожидается до -18 градусов. Об этом предупреждает ЦГМС по региону на своем сайте. «В понедельник 22 января в крае ночью будет до -18 градусов, в Перми около -13 градусов. Ночью 23 января в Прикамье местами до -25 градусов мороза, днем -13 градусов», — говорится в сообщении метеорологов. Ранее в регионе из-за снегопадов грузовики и автобусы вставали в пробки на трассах, дороги заметало. Непогода не позволяла самолетам приземляться в аэропорту Большое Савино. Самолеты отправляли в Екатеринбург. В Прикамье после снегопадов прогнозируется похолодание. Уже 22 января ночью ожидается до -18 градусов. Об этом предупреждает ЦГМС по региону на своем сайте. «В понедельник 22 января в крае ночью будет до -18 градусов, в Перми около -13 градусов. Ночью 23 января в Прикамье местами до -25 градусов мороза, днем -13 градусов», — говорится в сообщении метеорологов. Ранее в регионе из-за снегопадов грузовики и автобусы вставали в пробки на трассах, дороги заметало. Непогода не позволяла самолетам приземляться в аэропорту Большое Савино. Самолеты отправляли в Екатеринбург. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям