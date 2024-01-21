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В Пермский край после снегопада придет мороз

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Екатеринбург, зима, мороз, холод
Морозная погода установится в Прикамье Фото:

В Прикамье после снегопадов прогнозируется похолодание. Уже 22 января ночью ожидается до -18 градусов. Об этом предупреждает ЦГМС по региону на своем сайте.

«В понедельник 22 января в крае ночью будет до -18 градусов, в Перми около -13 градусов. Ночью 23 января в Прикамье местами до -25 градусов мороза, днем -13 градусов», — говорится в сообщении метеорологов.

Ранее в регионе из-за снегопадов грузовики и автобусы вставали в пробки на трассах, дороги заметало. Непогода не позволяла самолетам приземляться в аэропорту Большое Савино. Самолеты отправляли в Екатеринбург.

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В Прикамье после снегопадов прогнозируется похолодание. Уже 22 января ночью ожидается до -18 градусов. Об этом предупреждает ЦГМС по региону на своем сайте. «В понедельник 22 января в крае ночью будет до -18 градусов, в Перми около -13 градусов. Ночью 23 января в Прикамье местами до -25 градусов мороза, днем -13 градусов», — говорится в сообщении метеорологов. Ранее в регионе из-за снегопадов грузовики и автобусы вставали в пробки на трассах, дороги заметало. Непогода не позволяла самолетам приземляться в аэропорту Большое Савино. Самолеты отправляли в Екатеринбург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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