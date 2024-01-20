Природа Погода Синоптики рассказали пермякам, когда завершится снегопад Интенсивность снегопада в Пермском крае снизится в ближайшие часы 21 января 2024 в 17:18 Размер текста - 17 + Больше всего осадков выпадает на юге и западе Прикамья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Обильный снегопад, захлестнувший Пермский край 21 января, продержится ориентировочно до 19:00. Затем интенсивность осадков заметно снизится. Такой прогноз дают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «Сейчас через Пермь проходит зона осадков на холодном фронте, сильный снегопад будет в ближайшие два часа, после чего интенсивность осадков уменьшится, ночью ожидается слабый снег. Одновременно усилится западный ветер и начнется похолодание, с переходом через отметку -10 градусов в утренние часы», — указано в telegram-канале центра. В регионе из-за снегопадов грузовики и автобусы встают в пробки на трассах, дороги заметает. Непогода не позволяла самолетам приземляться в аэропорту Большое Савино. Самолеты отправляли в Екатеринбург. Предположительно, к концу выходных снежный покров увеличится на 15 см. Ожидается, что за воскресенье в Прикамье выпадет четверть месячной нормы осадков. Обильный снегопад, захлестнувший Пермский край 21 января, продержится ориентировочно до 19:00. Затем интенсивность осадков заметно снизится. Такой прогноз дают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «Сейчас через Пермь проходит зона осадков на холодном фронте, сильный снегопад будет в ближайшие два часа, после чего интенсивность осадков уменьшится, ночью ожидается слабый снег. Одновременно усилится западный ветер и начнется похолодание, с переходом через отметку -10 градусов в утренние часы», — указано в telegram-канале центра. В регионе из-за снегопадов грузовики и автобусы встают в пробки на трассах, дороги заметает. Непогода не позволяла самолетам приземляться в аэропорту Большое Савино. Самолеты отправляли в Екатеринбург. Предположительно, к концу выходных снежный покров увеличится на 15 см. Ожидается, что за воскресенье в Прикамье выпадет четверть месячной нормы осадков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям