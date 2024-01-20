20 января 2024
19 января 2024

Синоптики рассказали пермякам, когда завершится снегопад

Интенсивность снегопада в Пермском крае снизится в ближайшие часы
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, метель, плохая видимость, зима
Больше всего осадков выпадает на юге и западе Прикамья Фото:

Обильный снегопад, захлестнувший Пермский край 21 января, продержится ориентировочно до 19:00. Затем интенсивность осадков заметно снизится. Такой прогноз дают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«Сейчас через Пермь проходит зона осадков на холодном фронте, сильный снегопад будет в ближайшие два часа, после чего интенсивность осадков уменьшится, ночью ожидается слабый снег. Одновременно усилится западный ветер и начнется похолодание, с переходом через отметку -10 градусов в утренние часы», — указано в telegram-канале центра.

В регионе из-за снегопадов грузовики и автобусы встают в пробки на трассах, дороги заметает. Непогода не позволяла самолетам приземляться в аэропорту Большое Савино. Самолеты отправляли в Екатеринбург. Предположительно, к концу выходных снежный покров увеличится на 15 см. Ожидается, что за воскресенье в Прикамье выпадет четверть месячной нормы осадков.

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Обильный снегопад, захлестнувший Пермский край 21 января, продержится ориентировочно до 19:00. Затем интенсивность осадков заметно снизится. Такой прогноз дают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «Сейчас через Пермь проходит зона осадков на холодном фронте, сильный снегопад будет в ближайшие два часа, после чего интенсивность осадков уменьшится, ночью ожидается слабый снег. Одновременно усилится западный ветер и начнется похолодание, с переходом через отметку -10 градусов в утренние часы», — указано в telegram-канале центра. В регионе из-за снегопадов грузовики и автобусы встают в пробки на трассах, дороги заметает. Непогода не позволяла самолетам приземляться в аэропорту Большое Савино. Самолеты отправляли в Екатеринбург. Предположительно, к концу выходных снежный покров увеличится на 15 см. Ожидается, что за воскресенье в Прикамье выпадет четверть месячной нормы осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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