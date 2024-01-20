Синоптики рассказали пермякам, когда завершится снегопад

Обильный снегопад, захлестнувший Пермский край 21 января, продержится ориентировочно до 19:00. Затем интенсивность осадков заметно снизится. Такой прогноз дают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
«Сейчас через Пермь проходит зона осадков на холодном фронте, сильный снегопад будет в ближайшие два часа, после чего интенсивность осадков уменьшится, ночью ожидается слабый снег. Одновременно усилится западный ветер и начнется похолодание, с переходом через отметку -10 градусов в утренние часы», — указано в telegram-канале центра.
В регионе из-за снегопадов грузовики и автобусы встают в пробки на трассах, дороги заметает. Непогода не позволяла самолетам приземляться в аэропорту Большое Савино. Самолеты отправляли в Екатеринбург. Предположительно, к концу выходных снежный покров увеличится на 15 см. Ожидается, что за воскресенье в Прикамье выпадет четверть месячной нормы осадков.
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