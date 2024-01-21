Банк депутата облдумы Кафеева банкротит фирму «Курганзеленстрой»

22 января 2024 в 05:18 Размер текста - 17 +

КБ «Кетовский» банкротит в суде ООО «Курганзеленстрой» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кетовский коммерческий банк, председателем правления которого является депутат Курганской облдумы Евгений Кафеев, подал иск о признании банкротом ООО «Курганзеленстрой». Информация об этом опубликована в системе ГАС «Правосудие». «ООО „КБ Кетовский“ подал иск о признании банкротом должника ООО „Курганзеленстрой“. Также банк просит утвердить временным управляющим имуществом должника — Ольгу Бакину», — указано в электронной судебной системе. Согласно СБИС, владельцем ООО «Курганзеленстрой» является Жанна Башекина. Компания занимается сельскохозяйственными услугами, растениеводством, продажей рассады. По данным СБИС, выручка фирмы за 2022 год составила 28 млн рублей, активы 30 млн рублей. Судебное заседание о банкротстве ООО «Курганзеленстрой» запланировано 25 января в Арбитражном суде Курганской области. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее Кетовский коммерческий банк подал иск о признании Курганского дома печати банкротом. Дело рассматривается в суде первой инстанции.

Кетовский коммерческий банк, председателем правления которого является депутат Курганской облдумы Евгений Кафеев, подал иск о признании банкротом ООО «Курганзеленстрой». Информация об этом опубликована в системе ГАС «Правосудие». «ООО „КБ Кетовский“ подал иск о признании банкротом должника ООО „Курганзеленстрой“. Также банк просит утвердить временным управляющим имуществом должника — Ольгу Бакину», — указано в электронной судебной системе. Согласно СБИС, владельцем ООО «Курганзеленстрой» является Жанна Башекина. Компания занимается сельскохозяйственными услугами, растениеводством, продажей рассады. По данным СБИС, выручка фирмы за 2022 год составила 28 млн рублей, активы 30 млн рублей. Судебное заседание о банкротстве ООО «Курганзеленстрой» запланировано 25 января в Арбитражном суде Курганской области. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее Кетовский коммерческий банк подал иск о признании Курганского дома печати банкротом. Дело рассматривается в суде первой инстанции.