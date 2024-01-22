Российский издатель видеоигр «Аструм» получил бизнес нидерландской компании

22 января 2024 в 06:48 Размер текста - 17 +

Astrum Entertainment станет новым владельцем лицензий на компьютерные игры компании Deus Craft Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российский издатель видеоигр «Аструм» получил бизнес нидерландской компании Deus Craft от My.Games. Это следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). «Российский издатель видеоигр Astrum Entertainment (ООО „Аструм“) стал владельцем российского юрлица разработчика мобильных игр Deus Craft („Деускрафтдев“)», — пишет « Коммерсант» , ссылаясь на сведения из реестра. Как сообщает газета, информация изменились 10 января, до этого владельцем компании числилась кипрская DCGamePub Ltd. Эта студия ранее была в составе холдинга My.Games, проданного в 2022 году управляющему партнеру Leta Capital. Ранее VK продал игровой холдинг My.Games за 642 миллиона долларов. Покупателем стал управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава.

Российский издатель видеоигр «Аструм» получил бизнес нидерландской компании Deus Craft от My.Games. Это следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). «Российский издатель видеоигр Astrum Entertainment (ООО „Аструм“) стал владельцем российского юрлица разработчика мобильных игр Deus Craft („Деускрафтдев“)», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на сведения из реестра. Как сообщает газета, информация изменились 10 января, до этого владельцем компании числилась кипрская DCGamePub Ltd. Эта студия ранее была в составе холдинга My.Games, проданного в 2022 году управляющему партнеру Leta Capital. Ранее VK продал игровой холдинг My.Games за 642 миллиона долларов. Покупателем стал управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава.