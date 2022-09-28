Глава Mensa VR Невский: новая сделка «ВКонтакте» приведет к развитию видеоигр в России

28 сентября 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

VK продал игровой холдинг MY.GAMES за 642 миллиона долларов Фото: Размик Закарян © URA.RU Сделка между VK и LETA Capital о продаже MY.GAMES стало ярким событием за последние годы, которое свидетельствует об интересе к сфере разработки видеоигр в России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил гендиректор Mensa VR Сергей Невский. Ранее VK объявил о продаже игрового холдинга MY.GAMES за 642 миллиона долларов. Покупателем стал управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава. Сделка включает все активы MY.GAMES, в том числе принадлежащие компании студии и игровые продукты. LETA Capital занимается проектами в области технологий AI/ML, автоматизации процессов, Big Data аналитики, гейминга и VR/AR. «Сама сделка не маленькая, при этом она показывает искренний интерес к игровому рынку. Это некий маркер, что в 2022 году рынок разработки игр в России интересен. До этого времени он находился в состоянии стагнации. Количество сделок за 2021 или начало 2022 года сократилась в разы, суммы уменьшились, коэффициенты снизились. Все было грустно. Теперь это позитивный, яркий взрыв, который говорит, что до сих пор разработка игр интересна», — сказал Сергей Невский. При этом, как отметил IT-эксперт Илья Костунов, сделка шла с весны 2022 года. «Это не неожиданная новость для рынка. Разговоры ходили давно, по крайней мере с марта. Учитывая нынешнюю рыночную конъюнктуру, сделка выглядит выгодной для обеих сторон. Новый владелец MY.GAMES может развивать его, в том числе на международных рынках. А „ВКонтакте“ получит финансовые ресурсы для развития собственных проектов. При этом VK сохраняет игровые компетенции», — уточнил собеседник агентства. Невский подчеркнул, что после закрытия сделки по MY.GAMES, «ВКонтакте» сфокусирует силы на другом своем проекте VK Play. «Сделка разделяет дистрибуцию VK Play и саму разработку, то есть, MY.GAMES, делая их независимыми друг от друга и повышает конкурентоспособность каждого из этих направлений. Это тоже послужит хорошим толчком для отдельно взятого направления. У самого VK остается возможность сфокусироваться на том, что от него ждут, а это построение крутого медиахолдинга, ключевого для развития медиарынка и проекта VK Play», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сделка между VK и LETA Capital о продаже MY.GAMES стало ярким событием за последние годы, которое свидетельствует об интересе к сфере разработки видеоигр в России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил гендиректор Mensa VR Сергей Невский. Ранее VK объявил о продаже игрового холдинга MY.GAMES за 642 миллиона долларов. Покупателем стал управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава. Сделка включает все активы MY.GAMES, в том числе принадлежащие компании студии и игровые продукты. LETA Capital занимается проектами в области технологий AI/ML, автоматизации процессов, Big Data аналитики, гейминга и VR/AR. «Сама сделка не маленькая, при этом она показывает искренний интерес к игровому рынку. Это некий маркер, что в 2022 году рынок разработки игр в России интересен. До этого времени он находился в состоянии стагнации. Количество сделок за 2021 или начало 2022 года сократилась в разы, суммы уменьшились, коэффициенты снизились. Все было грустно. Теперь это позитивный, яркий взрыв, который говорит, что до сих пор разработка игр интересна», — сказал Сергей Невский. При этом, как отметил IT-эксперт Илья Костунов, сделка шла с весны 2022 года. «Это не неожиданная новость для рынка. Разговоры ходили давно, по крайней мере с марта. Учитывая нынешнюю рыночную конъюнктуру, сделка выглядит выгодной для обеих сторон. Новый владелец MY.GAMES может развивать его, в том числе на международных рынках. А „ВКонтакте“ получит финансовые ресурсы для развития собственных проектов. При этом VK сохраняет игровые компетенции», — уточнил собеседник агентства. Невский подчеркнул, что после закрытия сделки по MY.GAMES, «ВКонтакте» сфокусирует силы на другом своем проекте VK Play. «Сделка разделяет дистрибуцию VK Play и саму разработку, то есть, MY.GAMES, делая их независимыми друг от друга и повышает конкурентоспособность каждого из этих направлений. Это тоже послужит хорошим толчком для отдельно взятого направления. У самого VK остается возможность сфокусироваться на том, что от него ждут, а это построение крутого медиахолдинга, ключевого для развития медиарынка и проекта VK Play», — добавил он.