Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в работе ООН

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях по линии СБ ООН. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

«Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине», — передает корреспондент. Самолет министра направлялся от Москвы до США по северному пути и облетел недружественные страны, отметили в агентстве.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях по линии СБ ООН. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. «Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине», — передает корреспондент. Самолет министра направлялся от Москвы до США по северному пути и облетел недружественные страны, отметили в агентстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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