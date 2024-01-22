Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в работе ООН

22 января 2024 в 06:51 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях по линии СБ ООН. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. «Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине», — передает корреспондент. Самолет министра направлялся от Москвы до США по северному пути и облетел недружественные страны, отметили в агентстве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях по линии СБ ООН. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. «Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине», — передает корреспондент. Самолет министра направлялся от Москвы до США по северному пути и облетел недружественные страны, отметили в агентстве.