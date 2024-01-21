Силовики нагрянули с обысками в военкомат Нижневартовска, после чего в СИЗО по подозрению в получении взяток за помощь в откосе от армии оказалась ОПГ из четырех медиков военно-врачебной комиссии, включая председателя и медсестру-посредника. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в городском политическом истеблишменте.
«Следком устроил обыски в военкомате из-за дела о покупке военных билетов. После этого в СИЗО по подозрению во взяточничестве оказались четверо медиков: кардиолог, эндокринолог, терапевт (председатель военно-врачебной комиссии) и медсестра-посредник», — сообщил инсайдер.
Информаторы агентства в силовых структурах округа подтвердили, что следственные мероприятия в военкомате проходили. «В разработку попали и призывники, „купившие“ военные билеты. Расследование продолжается, и в деле могут появиться новые фигуранты», — добавил один из источников.
Официально подтвердить эту информацию на момент публикации не удалось. Запросы в СКР, прокуратуру и военный комиссариат ХМАО направлены, ответы ожидаются.
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