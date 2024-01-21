Силовики нагрянули с обысками в военкомат города в ХМАО. Инсайд

В военкомате Нижневартовска прошли обыски

22 января 2024 в 08:25 Размер текста - 17 +

В военкомате Нижневартовска прошли обыски Фото: Владимир Андреев © URA.RU Силовики нагрянули с обысками в военкомат Нижневартовска, после чего в СИЗО по подозрению в получении взяток за помощь в откосе от армии оказалась ОПГ из четырех медиков военно-врачебной комиссии, включая председателя и медсестру-посредника. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в городском политическом истеблишменте. «Следком устроил обыски в военкомате из-за дела о покупке военных билетов. После этого в СИЗО по подозрению во взяточничестве оказались четверо медиков: кардиолог, эндокринолог, терапевт (председатель военно-врачебной комиссии) и медсестра-посредник», — сообщил инсайдер. Информаторы агентства в силовых структурах округа подтвердили, что следственные мероприятия в военкомате проходили. «В разработку попали и призывники, „купившие“ военные билеты. Расследование продолжается, и в деле могут появиться новые фигуранты», — добавил один из источников. Официально подтвердить эту информацию на момент публикации не удалось. Запросы в СКР, прокуратуру и военный комиссариат ХМАО направлены, ответы ожидаются.

Силовики нагрянули с обысками в военкомат Нижневартовска, после чего в СИЗО по подозрению в получении взяток за помощь в откосе от армии оказалась ОПГ из четырех медиков военно-врачебной комиссии, включая председателя и медсестру-посредника. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в городском политическом истеблишменте. «Следком устроил обыски в военкомате из-за дела о покупке военных билетов. После этого в СИЗО по подозрению во взяточничестве оказались четверо медиков: кардиолог, эндокринолог, терапевт (председатель военно-врачебной комиссии) и медсестра-посредник», — сообщил инсайдер. Информаторы агентства в силовых структурах округа подтвердили, что следственные мероприятия в военкомате проходили. «В разработку попали и призывники, „купившие“ военные билеты. Расследование продолжается, и в деле могут появиться новые фигуранты», — добавил один из источников. Официально подтвердить эту информацию на момент публикации не удалось. Запросы в СКР, прокуратуру и военный комиссариат ХМАО направлены, ответы ожидаются.