21 января 2024
20 января 2024
19 января 2024

Силовики нагрянули с обысками в военкомат города в ХМАО. Инсайд

В военкомате Нижневартовска прошли обыски
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики, обыск. Москва
В военкомате Нижневартовска прошли обыски Фото:

Силовики нагрянули с обысками в военкомат Нижневартовска, после чего в СИЗО по подозрению в получении взяток за помощь в откосе от армии оказалась ОПГ из четырех медиков военно-врачебной комиссии, включая председателя и медсестру-посредника. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в городском политическом истеблишменте.

«Следком устроил обыски в военкомате из-за дела о покупке военных билетов. После этого в СИЗО по подозрению во взяточничестве оказались четверо медиков: кардиолог, эндокринолог, терапевт (председатель военно-врачебной комиссии) и медсестра-посредник», — сообщил инсайдер.

Информаторы агентства в силовых структурах округа подтвердили, что следственные мероприятия в военкомате проходили. «В разработку попали и призывники, „купившие“ военные билеты. Расследование продолжается, и в деле могут появиться новые фигуранты», — добавил один из источников.

Официально подтвердить эту информацию на момент публикации не удалось. Запросы в СКР, прокуратуру и военный комиссариат ХМАО направлены, ответы ожидаются.

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Силовики нагрянули с обысками в военкомат Нижневартовска, после чего в СИЗО по подозрению в получении взяток за помощь в откосе от армии оказалась ОПГ из четырех медиков военно-врачебной комиссии, включая председателя и медсестру-посредника. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в городском политическом истеблишменте. «Следком устроил обыски в военкомате из-за дела о покупке военных билетов. После этого в СИЗО по подозрению во взяточничестве оказались четверо медиков: кардиолог, эндокринолог, терапевт (председатель военно-врачебной комиссии) и медсестра-посредник», — сообщил инсайдер. Информаторы агентства в силовых структурах округа подтвердили, что следственные мероприятия в военкомате проходили. «В разработку попали и призывники, „купившие“ военные билеты. Расследование продолжается, и в деле могут появиться новые фигуранты», — добавил один из источников. Официально подтвердить эту информацию на момент публикации не удалось. Запросы в СКР, прокуратуру и военный комиссариат ХМАО направлены, ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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