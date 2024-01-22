Порывы ветра достигают 20 метров в секунду, пишет Shot
Во Владивостоке из-за сильного ветра начало срывать крыши и сносить заборы. Об этом сообщают СМИ Приморского края.
«На Борисенко во Владивостоке сорвало крышу на припаркованные фуры», — передает telegram-канал «Новости Приморья». Также сообщается, что что из-за сильного ветра на улицах сносит заборы.
По данным канала Shot, порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Также в районе кольца Запорожской крыша упала на Land Cruiser.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.