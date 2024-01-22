Во Владивостоке сильный ветер начал срывать крыши с домов и сносить заборы. Видео

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Непогода. Тюмень, рекламный щит, сильный ветер
Порывы ветра достигают 20 метров в секунду, пишет Shot Фото:

Во Владивостоке из-за сильного ветра начало срывать крыши и сносить заборы. Об этом сообщают СМИ Приморского края.

«На Борисенко во Владивостоке сорвало крышу на припаркованные фуры», — передает telegram-канал «Новости Приморья». Также сообщается, что что из-за сильного ветра на улицах сносит заборы.

По данным канала Shot, порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Также в районе кольца Запорожской крыша упала на Land Cruiser.

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Во Владивостоке из-за сильного ветра начало срывать крыши и сносить заборы. Об этом сообщают СМИ Приморского края. «На Борисенко во Владивостоке сорвало крышу на припаркованные фуры», — передает telegram-канал «Новости Приморья». Также сообщается, что что из-за сильного ветра на улицах сносит заборы. По данным канала Shot, порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Также в районе кольца Запорожской крыша упала на Land Cruiser.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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