Во Владивостоке перекрыли мост из-за сильного ветра

22 января 2024 в 08:39 Размер текста - 17 +

Проезд через мост разрешен для легковых авто, заявил представитель ФКУ ДСД «Дальний Восток» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во Владивостоке из-за сильного порывистого ветра перекрыли вантовый мост (тип висячего моста, состоящий из одного или более пилонов, соединенных с дорожным полотном стальными тросами — прим. URA.RU) на остров Русский. Об этом сообщили в представительстве ФКУ ДСД «Дальний Восток». «С 13.00 (6.00 мск) для обеспечения безопасности закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов по мосту на остров Русский через пролив Босфор Восточный», — заявил представитель учреждения РИА Новости. В качестве причины он указал сильный боковой ветер, достигающий 17 метров в секунду. По его словам, проезд через мост открыт для легковых автомобилей. Однако это не распространяется на машины с прицепами и полуприцепами. Ранее стало известно о сильном ветре во Владивостоке. Так, на некоторых улицах из-за непогоды сносит заборы, а у зданий срывает крыши.

Во Владивостоке из-за сильного порывистого ветра перекрыли вантовый мост (тип висячего моста, состоящий из одного или более пилонов, соединенных с дорожным полотном стальными тросами — прим. URA.RU) на остров Русский. Об этом сообщили в представительстве ФКУ ДСД «Дальний Восток». «С 13.00 (6.00 мск) для обеспечения безопасности закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов по мосту на остров Русский через пролив Босфор Восточный», — заявил представитель учреждения РИА Новости. В качестве причины он указал сильный боковой ветер, достигающий 17 метров в секунду. По его словам, проезд через мост открыт для легковых автомобилей. Однако это не распространяется на машины с прицепами и полуприцепами. Ранее стало известно о сильном ветре во Владивостоке. Так, на некоторых улицах из-за непогоды сносит заборы, а у зданий срывает крыши.