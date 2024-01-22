Во Владивостоке перекрыли мост из-за сильного ветра

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Вид на Русский мост со стороны бухты Аякс. Владивосток, владивосток, русский мост, бухта аякс
Проезд через мост разрешен для легковых авто, заявил представитель ФКУ ДСД «Дальний Восток» Фото:

Во Владивостоке из-за сильного порывистого ветра перекрыли вантовый мост (тип висячего моста, состоящий из одного или более пилонов, соединенных с дорожным полотном стальными тросами — прим. URA.RU) на остров Русский. Об этом сообщили в представительстве ФКУ ДСД «Дальний Восток».

«С 13.00 (6.00 мск) для обеспечения безопасности закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов по мосту на остров Русский через пролив Босфор Восточный», — заявил представитель учреждения РИА Новости. В качестве причины он указал сильный боковой ветер, достигающий 17 метров в секунду.

По его словам, проезд через мост открыт для легковых автомобилей. Однако это не распространяется на машины с прицепами и полуприцепами.

Ранее стало известно о сильном ветре во Владивостоке. Так, на некоторых улицах из-за непогоды сносит заборы, а у зданий срывает крыши.

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Во Владивостоке из-за сильного порывистого ветра перекрыли вантовый мост (тип висячего моста, состоящий из одного или более пилонов, соединенных с дорожным полотном стальными тросами — прим. URA.RU) на остров Русский. Об этом сообщили в представительстве ФКУ ДСД «Дальний Восток». «С 13.00 (6.00 мск) для обеспечения безопасности закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов по мосту на остров Русский через пролив Босфор Восточный», — заявил представитель учреждения РИА Новости. В качестве причины он указал сильный боковой ветер, достигающий 17 метров в секунду. По его словам, проезд через мост открыт для легковых автомобилей. Однако это не распространяется на машины с прицепами и полуприцепами. Ранее стало известно о сильном ветре во Владивостоке. Так, на некоторых улицах из-за непогоды сносит заборы, а у зданий срывает крыши.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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