Аудиторы челябинской КСП проверят областной архив

Контрольно-счетная палата 22 января приступила к проверке челябинского областного архива. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП.
«Приступили к проведению контрольного мероприятия в Государственном учреждении „Объединенный государственный архив Челябинской области“. Объем проверяемых средств 194,29 миллиона рублей — 96,29 миллиона рублей за 2022 год и 98 миллионов рублей за 2023 год», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки аудиторы КСП проведут анализ формирования и выполнение госзадания по видам услуг и работ, проверят правомерность расходов на выплаты персоналу. Также проверят обоснованность расходов учреждения, в том числе соблюдение порядка закупки работ и услуг. Также проверке подлежит использование и учет имущества, находящегося в госсобственности региона и земельных участков, находящихся в пользовании учреждения. Проверка облгосархива предусмотрена в плане работы КСП на 2024 год.
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