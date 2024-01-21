21 января 2024
20 января 2024

Аудиторы челябинской КСП проверят областной архив

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия контрольно-счетной палаты Челябинской области. Челябинск, контрольно-счетная палата, подшивалов юрий, лошкин алексей, коллегия ксп, векшин анатолий
Проверка архива включена в план мероприятий КСП на текущий год Фото:

Контрольно-счетная палата 22 января приступила к проверке челябинского областного архива. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП.

«Приступили к проведению контрольного мероприятия в Государственном учреждении „Объединенный государственный архив Челябинской области“. Объем проверяемых средств 194,29 миллиона рублей — 96,29 миллиона рублей за 2022 год и 98 миллионов рублей за 2023 год», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки аудиторы КСП проведут анализ формирования и выполнение госзадания по видам услуг и работ, проверят правомерность расходов на выплаты персоналу. Также проверят обоснованность расходов учреждения, в том числе соблюдение порядка закупки работ и услуг. Также проверке подлежит использование и учет имущества, находящегося в госсобственности региона и земельных участков, находящихся в пользовании учреждения. Проверка облгосархива предусмотрена в плане работы КСП на 2024 год.

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Контрольно-счетная палата 22 января приступила к проверке челябинского областного архива. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП. «Приступили к проведению контрольного мероприятия в Государственном учреждении „Объединенный государственный архив Челябинской области“. Объем проверяемых средств 194,29 миллиона рублей — 96,29 миллиона рублей за 2022 год и 98 миллионов рублей за 2023 год», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ходе проверки аудиторы КСП проведут анализ формирования и выполнение госзадания по видам услуг и работ, проверят правомерность расходов на выплаты персоналу. Также проверят обоснованность расходов учреждения, в том числе соблюдение порядка закупки работ и услуг. Также проверке подлежит использование и учет имущества, находящегося в госсобственности региона и земельных участков, находящихся в пользовании учреждения. Проверка облгосархива предусмотрена в плане работы КСП на 2024 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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