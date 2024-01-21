Аудиторы челябинской КСП проверят областной архив

22 января 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

Проверка архива включена в план мероприятий КСП на текущий год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Контрольно-счетная палата 22 января приступила к проверке челябинского областного архива. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП. «Приступили к проведению контрольного мероприятия в Государственном учреждении „Объединенный государственный архив Челябинской области“. Объем проверяемых средств 194,29 миллиона рублей — 96,29 миллиона рублей за 2022 год и 98 миллионов рублей за 2023 год», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ходе проверки аудиторы КСП проведут анализ формирования и выполнение госзадания по видам услуг и работ, проверят правомерность расходов на выплаты персоналу. Также проверят обоснованность расходов учреждения, в том числе соблюдение порядка закупки работ и услуг. Также проверке подлежит использование и учет имущества, находящегося в госсобственности региона и земельных участков, находящихся в пользовании учреждения. Проверка облгосархива предусмотрена в плане работы КСП на 2024 год.

Контрольно-счетная палата 22 января приступила к проверке челябинского областного архива. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП. «Приступили к проведению контрольного мероприятия в Государственном учреждении „Объединенный государственный архив Челябинской области“. Объем проверяемых средств 194,29 миллиона рублей — 96,29 миллиона рублей за 2022 год и 98 миллионов рублей за 2023 год», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ходе проверки аудиторы КСП проведут анализ формирования и выполнение госзадания по видам услуг и работ, проверят правомерность расходов на выплаты персоналу. Также проверят обоснованность расходов учреждения, в том числе соблюдение порядка закупки работ и услуг. Также проверке подлежит использование и учет имущества, находящегося в госсобственности региона и земельных участков, находящихся в пользовании учреждения. Проверка облгосархива предусмотрена в плане работы КСП на 2024 год.