Участок трассы М-5 в Челябинской области перекроют из-за взрывов

Проезд будет закрыт с 9:00 до 14:00 23 января
В Челябинской области участок трассы М-5 «Урал» 23 января перекроют из-за буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«23 января 2023 года с 9:00 до 14:00 закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км дороги М-5 „Урал“ в Ашинском районе. Причина — проведение очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции», — уточнили в Упрдоре.
На легковом транспорте участок можно объехать по дороге Аша-Миньяр-Сим. Для большегрузов проезд будет закрыт полностью.
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