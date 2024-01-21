21 января 2024
20 января 2024

Участок трассы М-5 в Челябинской области перекроют из-за взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд будет закрыт с 9:00 до 14:00 23 января Фото:

В Челябинской области участок трассы М-5 «Урал» 23 января перекроют из-за буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«23 января 2023 года с 9:00 до 14:00 закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км дороги М-5 „Урал“ в Ашинском районе. Причина — проведение очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции», — уточнили в Упрдоре.

На легковом транспорте участок можно объехать по дороге Аша-Миньяр-Сим. Для большегрузов проезд будет закрыт полностью.

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В Челябинской области участок трассы М-5 «Урал» 23 января перекроют из-за буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «23 января 2023 года с 9:00 до 14:00 закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км дороги М-5 „Урал“ в Ашинском районе. Причина — проведение очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции», — уточнили в Упрдоре. На легковом транспорте участок можно объехать по дороге Аша-Миньяр-Сим. Для большегрузов проезд будет закрыт полностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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