Женщина пострадала от сильного ветра во Владивостоке

Во Владивостоке, возле торгового центра «Черемушки», женщину сбило с ног из-за сильного ветра. Об этом сообщают местные СМИ.
«Во Владивостоке, возле торгового центра „Черемушки“, женщину сбило с ног мощное порывистое движение воздуха», — пишет telegram-канал «NEWS.VL | Владивосток и Приморье». Уточняется, что прохожие сразу же подбежали к пострадавшей и помогли ей подняться.
Согласно данным канала, «ВОСТОК-МЕДИА | Владивосток и ДФО», помимо женщины сбило с ног еще одного человека. Однако из-за разгула стихии никто не пострадал.
Ранее сообщалось о непогоде в Приморье. Во Владивостоке из-за ветра срывает крыши и заборы. Также в регионе отменили ряд внутрикраевых рейсов.
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