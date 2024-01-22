Женщина пострадала от сильного ветра во Владивостоке

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Упавшей из-за ветра женщине помогли оклематься прохожие (архивное фото) Фото:

Во Владивостоке, возле торгового центра «Черемушки», женщину сбило с ног из-за сильного ветра. Об этом сообщают местные СМИ.

«Во Владивостоке, возле торгового центра „Черемушки“, женщину сбило с ног мощное порывистое движение воздуха», — пишет telegram-канал «NEWS.VL | Владивосток и Приморье». Уточняется, что прохожие сразу же подбежали к пострадавшей и помогли ей подняться.

Согласно данным канала, «ВОСТОК-МЕДИА | Владивосток и ДФО», помимо женщины сбило с ног еще одного человека. Однако из-за разгула стихии никто не пострадал.

Ранее сообщалось о непогоде в Приморье. Во Владивостоке из-за ветра срывает крыши и заборы. Также в регионе отменили ряд внутрикраевых рейсов.

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Во Владивостоке, возле торгового центра «Черемушки», женщину сбило с ног из-за сильного ветра. Об этом сообщают местные СМИ. «Во Владивостоке, возле торгового центра „Черемушки“, женщину сбило с ног мощное порывистое движение воздуха», — пишет telegram-канал «NEWS.VL | Владивосток и Приморье». Уточняется, что прохожие сразу же подбежали к пострадавшей и помогли ей подняться. Согласно данным канала, «ВОСТОК-МЕДИА | Владивосток и ДФО», помимо женщины сбило с ног еще одного человека. Однако из-за разгула стихии никто не пострадал. Ранее сообщалось о непогоде в Приморье. Во Владивостоке из-за ветра срывает крыши и заборы. Также в регионе отменили ряд внутрикраевых рейсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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