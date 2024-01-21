Спасатели целую ночь искали 10-летнего мальчика в Миассе. Фото

22 января 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Спасатели вели поиски в лесу и городской черте Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Целую ночь спасатели искали пропавшего 10-летнего школьника в Миассе. Операция завершилась к утру, когда ребенка нашли спящим на картоне в подъезде одного из домов города, сообщили URA.RU 22 января в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области. Поиски малыша начал в 21:00 пятницы его старший брат, когда ребенок не вернулся домой из школы. Он обзвонил одноклассников, с которыми тот гулял на улице после уроков, а затем сообщил родителям — которые уже и обратились в полицию и к спасателям. «Поиск и обход района проживания позволил обнаружить сотовый телефон и школьную сумку, но не самого мальчика. С 22:00 развернулись масштабные поиски с участием полиции и кинологов. Малыша искали в лесу и в городе: в домах, пристройках, подъездах, подвальных и чердачных помещениях. Около четырех часов утра 20 января спасатели нашли ребенка: он спал в тамбуре между подъездом и чердаком 10-этажки, подстелив на пол картон», — рассказали в ПСС. Мальчик здоров, его передали родственникам и полицейским. Сейчас сотрудники МВД выясняют, что побудило мальчика бросить все вещи, сбежать и прятаться. Мальчик спал на картоне в чердачном тамбуре Фото: пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

Целую ночь спасатели искали пропавшего 10-летнего школьника в Миассе. Операция завершилась к утру, когда ребенка нашли спящим на картоне в подъезде одного из домов города, сообщили URA.RU 22 января в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области. Поиски малыша начал в 21:00 пятницы его старший брат, когда ребенок не вернулся домой из школы. Он обзвонил одноклассников, с которыми тот гулял на улице после уроков, а затем сообщил родителям — которые уже и обратились в полицию и к спасателям. «Поиск и обход района проживания позволил обнаружить сотовый телефон и школьную сумку, но не самого мальчика. С 22:00 развернулись масштабные поиски с участием полиции и кинологов. Малыша искали в лесу и в городе: в домах, пристройках, подъездах, подвальных и чердачных помещениях. Около четырех часов утра 20 января спасатели нашли ребенка: он спал в тамбуре между подъездом и чердаком 10-этажки, подстелив на пол картон», — рассказали в ПСС. Мальчик здоров, его передали родственникам и полицейским. Сейчас сотрудники МВД выясняют, что побудило мальчика бросить все вещи, сбежать и прятаться.