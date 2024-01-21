21 января 2024
20 января 2024

Спасатели целую ночь искали 10-летнего мальчика в Миассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, мчс, спасатели, псс
Спасатели вели поиски в лесу и городской черте Миасса Фото:

Целую ночь спасатели искали пропавшего 10-летнего школьника в Миассе. Операция завершилась к утру, когда ребенка нашли спящим на картоне в подъезде одного из домов города, сообщили URA.RU 22 января в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Поиски малыша начал в 21:00 пятницы его старший брат, когда ребенок не вернулся домой из школы. Он обзвонил одноклассников, с которыми тот гулял на улице после уроков, а затем сообщил родителям — которые уже и обратились в полицию и к спасателям.

«Поиск и обход района проживания позволил обнаружить сотовый телефон и школьную сумку, но не самого мальчика. С 22:00 развернулись масштабные поиски с участием полиции и кинологов. Малыша искали в лесу и в городе: в домах, пристройках, подъездах, подвальных и чердачных помещениях. Около четырех часов утра 20 января спасатели нашли ребенка: он спал в тамбуре между подъездом и чердаком 10-этажки, подстелив на пол картон», — рассказали в ПСС.

Мальчик здоров, его передали родственникам и полицейским. Сейчас сотрудники МВД выясняют, что побудило мальчика бросить все вещи, сбежать и прятаться.

Мальчик спал на картоне в чердачном тамбуре
Мальчик спал на картоне в чердачном тамбуре
Фото:

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Целую ночь спасатели искали пропавшего 10-летнего школьника в Миассе. Операция завершилась к утру, когда ребенка нашли спящим на картоне в подъезде одного из домов города, сообщили URA.RU 22 января в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области. Поиски малыша начал в 21:00 пятницы его старший брат, когда ребенок не вернулся домой из школы. Он обзвонил одноклассников, с которыми тот гулял на улице после уроков, а затем сообщил родителям — которые уже и обратились в полицию и к спасателям. «Поиск и обход района проживания позволил обнаружить сотовый телефон и школьную сумку, но не самого мальчика. С 22:00 развернулись масштабные поиски с участием полиции и кинологов. Малыша искали в лесу и в городе: в домах, пристройках, подъездах, подвальных и чердачных помещениях. Около четырех часов утра 20 января спасатели нашли ребенка: он спал в тамбуре между подъездом и чердаком 10-этажки, подстелив на пол картон», — рассказали в ПСС. Мальчик здоров, его передали родственникам и полицейским. Сейчас сотрудники МВД выясняют, что побудило мальчика бросить все вещи, сбежать и прятаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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