В Челябинске пенсионерам пришлось своими силами чинить рухнувшую крышу. Управляющая компания отказалась заделывать образовавшуюся дыру, сообщил URA.RU 22 января руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.
«В мае 2023 года в доме №6 на улице Якутская в Челябинске рухнула крыша. В потолке одной из квартир и шифере образовалась сквозная дыра. Управляющая компания „Титан“ отказалась от обслуживания старого дома. Жильцы пенсионного возраста сами залатали „окно в небо“ с помощью подручных материалов», — рассказал Рыжий.
Как сотрудникам ОНФ пояснили жильцы, расселение им ждать не раньше 2034 года. Регисполком обратился в прокуратуру и мэрию Челябинска. Они хотят, чтобы людям были обеспечены надлежащие условия до расселения и сроки выдачи жилья были приближены.
URA.RU направило письменные запросы в пресс-службу администрации областного центра и управляющую компанию. На момент публикации ответа не последовало.
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