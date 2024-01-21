Челябинские пенсионеры вынуждены сами чинить рухнувшую крышу. Видео

22 января 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Дыра в крыше многоквартирного дома образовалась в мае 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске пенсионерам пришлось своими силами чинить рухнувшую крышу. Управляющая компания отказалась заделывать образовавшуюся дыру, сообщил URA.RU 22 января руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «В мае 2023 года в доме №6 на улице Якутская в Челябинске рухнула крыша. В потолке одной из квартир и шифере образовалась сквозная дыра. Управляющая компания „Титан“ отказалась от обслуживания старого дома. Жильцы пенсионного возраста сами залатали „окно в небо“ с помощью подручных материалов», — рассказал Рыжий. Как сотрудникам ОНФ пояснили жильцы, расселение им ждать не раньше 2034 года. Регисполком обратился в прокуратуру и мэрию Челябинска. Они хотят, чтобы людям были обеспечены надлежащие условия до расселения и сроки выдачи жилья были приближены. URA.RU направило письменные запросы в пресс-службу администрации областного центра и управляющую компанию. На момент публикации ответа не последовало.

В Челябинске пенсионерам пришлось своими силами чинить рухнувшую крышу. Управляющая компания отказалась заделывать образовавшуюся дыру, сообщил URA.RU 22 января руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «В мае 2023 года в доме №6 на улице Якутская в Челябинске рухнула крыша. В потолке одной из квартир и шифере образовалась сквозная дыра. Управляющая компания „Титан“ отказалась от обслуживания старого дома. Жильцы пенсионного возраста сами залатали „окно в небо“ с помощью подручных материалов», — рассказал Рыжий. Как сотрудникам ОНФ пояснили жильцы, расселение им ждать не раньше 2034 года. Регисполком обратился в прокуратуру и мэрию Челябинска. Они хотят, чтобы людям были обеспечены надлежащие условия до расселения и сроки выдачи жилья были приближены. URA.RU направило письменные запросы в пресс-службу администрации областного центра и управляющую компанию. На момент публикации ответа не последовало.