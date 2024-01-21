21 января 2024
20 января 2024

Челябинские пенсионеры вынуждены сами чинить рухнувшую крышу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийное жилье по ул. Дзержинского. Курган, аварийный дом, аварийное жилье, ул дзержинского, дыра в потолке
Дыра в крыше многоквартирного дома образовалась в мае 2023 года Фото:

В Челябинске пенсионерам пришлось своими силами чинить рухнувшую крышу. Управляющая компания отказалась заделывать образовавшуюся дыру, сообщил URA.RU 22 января руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.

«В мае 2023 года в доме №6 на улице Якутская в Челябинске рухнула крыша. В потолке одной из квартир и шифере образовалась сквозная дыра. Управляющая компания „Титан“ отказалась от обслуживания старого дома. Жильцы пенсионного возраста сами залатали „окно в небо“ с помощью подручных материалов», — рассказал Рыжий.

Как сотрудникам ОНФ пояснили жильцы, расселение им ждать не раньше 2034 года. Регисполком обратился в прокуратуру и мэрию Челябинска. Они хотят, чтобы людям были обеспечены надлежащие условия до расселения и сроки выдачи жилья были приближены.

URA.RU направило письменные запросы в пресс-службу администрации областного центра и управляющую компанию. На момент публикации ответа не последовало.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске пенсионерам пришлось своими силами чинить рухнувшую крышу. Управляющая компания отказалась заделывать образовавшуюся дыру, сообщил URA.RU 22 января руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «В мае 2023 года в доме №6 на улице Якутская в Челябинске рухнула крыша. В потолке одной из квартир и шифере образовалась сквозная дыра. Управляющая компания „Титан“ отказалась от обслуживания старого дома. Жильцы пенсионного возраста сами залатали „окно в небо“ с помощью подручных материалов», — рассказал Рыжий. Как сотрудникам ОНФ пояснили жильцы, расселение им ждать не раньше 2034 года. Регисполком обратился в прокуратуру и мэрию Челябинска. Они хотят, чтобы людям были обеспечены надлежащие условия до расселения и сроки выдачи жилья были приближены. URA.RU направило письменные запросы в пресс-службу администрации областного центра и управляющую компанию. На момент публикации ответа не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...