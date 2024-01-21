Стоимость уборки снега с крыш в Копейске достигает тысячи рублей за метр

22 января 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

На фоне обильных снегопадов цены на уборку снега с кровель выросли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стоимость уборки снега с крыш с привлечением вышки в Копейске (Челябинская область) достигает тысячи рублей за квадратный метр. Об этом 22 января на аппаратном совещании в мэрии заявил начальник управления образования Копейска Алексей Ангеловский. «Фантастические деньги стоит уборка снега с кровли. Уборка одного квадратного метра снега стоит тысячу рублей. Такие коммерческие предложения мы получаем», — заявил Ангеловский. Цена на уборку снега увеличилась на фоне обильных снегопадов, прошедших в регионе в начале января. Ангеловский сказал, что стоимость очистки кровли только одной школы таким образом составляет несколько сотен тысяч рублей. Он уточнил у мэра Андрея Фалейчика, соглашаться ли привлекать сторонние организации для уборки снега с кровель школ за такие деньги. Фалейчик ответил утвердительно, заметив, что безопасность превыше всего.

Стоимость уборки снега с крыш с привлечением вышки в Копейске (Челябинская область) достигает тысячи рублей за квадратный метр. Об этом 22 января на аппаратном совещании в мэрии заявил начальник управления образования Копейска Алексей Ангеловский. «Фантастические деньги стоит уборка снега с кровли. Уборка одного квадратного метра снега стоит тысячу рублей. Такие коммерческие предложения мы получаем», — заявил Ангеловский. Цена на уборку снега увеличилась на фоне обильных снегопадов, прошедших в регионе в начале января. Ангеловский сказал, что стоимость очистки кровли только одной школы таким образом составляет несколько сотен тысяч рублей. Он уточнил у мэра Андрея Фалейчика, соглашаться ли привлекать сторонние организации для уборки снега с кровель школ за такие деньги. Фалейчик ответил утвердительно, заметив, что безопасность превыше всего.