21 января 2024

Стоимость уборки снега с крыш в Копейске достигает тысячи рублей за метр

© Служба новостей «URA.RU»
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Сосульки. ЖКХ. Челябинск., крыша, сосульки, жкх, глыба, лед
На фоне обильных снегопадов цены на уборку снега с кровель выросли Фото:

Стоимость уборки снега с крыш с привлечением вышки в Копейске (Челябинская область) достигает тысячи рублей за квадратный метр. Об этом 22 января на аппаратном совещании в мэрии заявил начальник управления образования Копейска Алексей Ангеловский.

«Фантастические деньги стоит уборка снега с кровли. Уборка одного квадратного метра снега стоит тысячу рублей. Такие коммерческие предложения мы получаем», — заявил Ангеловский.

Цена на уборку снега увеличилась на фоне обильных снегопадов, прошедших в регионе в начале января. Ангеловский сказал, что стоимость очистки кровли только одной школы таким образом составляет несколько сотен тысяч рублей. Он уточнил у мэра Андрея Фалейчика, соглашаться ли привлекать сторонние организации для уборки снега с кровель школ за такие деньги. Фалейчик ответил утвердительно, заметив, что безопасность превыше всего.

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Стоимость уборки снега с крыш с привлечением вышки в Копейске (Челябинская область) достигает тысячи рублей за квадратный метр. Об этом 22 января на аппаратном совещании в мэрии заявил начальник управления образования Копейска Алексей Ангеловский. «Фантастические деньги стоит уборка снега с кровли. Уборка одного квадратного метра снега стоит тысячу рублей. Такие коммерческие предложения мы получаем», — заявил Ангеловский. Цена на уборку снега увеличилась на фоне обильных снегопадов, прошедших в регионе в начале января. Ангеловский сказал, что стоимость очистки кровли только одной школы таким образом составляет несколько сотен тысяч рублей. Он уточнил у мэра Андрея Фалейчика, соглашаться ли привлекать сторонние организации для уборки снега с кровель школ за такие деньги. Фалейчик ответил утвердительно, заметив, что безопасность превыше всего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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