В Багдаде заинтересовались тюменским здравоохранением

Тюменские экспортеры продемонстрируют в Ираке технологии, связанные с медициной, ветеринарией, нефтедобычей и водоочисткой. Об этом сообщает в официальном telegram-канале торгово-промышленная палата Тюменской области.
«В связи с повышенной заинтересованностью Ирака в сотрудничестве с российским компаниями, приглашаем Вас открыть новую страну и принять участие в многоотраслевой бизнес-миссии в Республику Ирак. Приглашаем к участию предпринимателей из следующих отраслей: нефтегазовое оборудование, здравоохранение, агропромышленный комплекс, ветеринария и другие», — говорится в сообщении.
В торгово-промышленной палате пояснили, что ранее деловых контактов с Ираком у Тюменской области не было. Потенциально Ирак способен стать сильным партнером региона в сфере энергетики, промышленности и сельского хозяйства. Кроме перечисленных, Багдад выразил интерес к очистным комплексам тюменского производства и продуктам лесообрабатывающего производства.
Ранее URA.RU рассказало об основных направлениях и странах, в которых тюменский бизнес будет искать партнеров в 2024 году. Помимо Ирака новым плацдармом для тюменских экспортеров станет Бангладеш.
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