21 января 2024
20 января 2024

В Багдаде заинтересовались тюменским здравоохранением

Тюменские экспортеры обсудят с Ираком поставки нефтяных и медицинских технологий
© Служба новостей «URA.RU»
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В числе интересов Ирака в Тюменской области — медицинские и ветеринарные технологии, агропромышленность и нефтесервис Фото:

Тюменские экспортеры продемонстрируют в Ираке технологии, связанные с медициной, ветеринарией, нефтедобычей и водоочисткой. Об этом сообщает в официальном telegram-канале торгово-промышленная палата Тюменской области.

«В связи с повышенной заинтересованностью Ирака в сотрудничестве с российским компаниями, приглашаем Вас открыть новую страну и принять участие в многоотраслевой бизнес-миссии в Республику Ирак. Приглашаем к участию предпринимателей из следующих отраслей: нефтегазовое оборудование, здравоохранение, агропромышленный комплекс, ветеринария и другие», — говорится в сообщении.

В торгово-промышленной палате пояснили, что ранее деловых контактов с Ираком у Тюменской области не было. Потенциально Ирак способен стать сильным партнером региона в сфере энергетики, промышленности и сельского хозяйства. Кроме перечисленных, Багдад выразил интерес к очистным комплексам тюменского производства и продуктам лесообрабатывающего производства.

Ранее URA.RU рассказало об основных направлениях и странах, в которых тюменский бизнес будет искать партнеров в 2024 году. Помимо Ирака новым плацдармом для тюменских экспортеров станет Бангладеш.

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Тюменские экспортеры продемонстрируют в Ираке технологии, связанные с медициной, ветеринарией, нефтедобычей и водоочисткой. Об этом сообщает в официальном telegram-канале торгово-промышленная палата Тюменской области. «В связи с повышенной заинтересованностью Ирака в сотрудничестве с российским компаниями, приглашаем Вас открыть новую страну и принять участие в многоотраслевой бизнес-миссии в Республику Ирак. Приглашаем к участию предпринимателей из следующих отраслей: нефтегазовое оборудование, здравоохранение, агропромышленный комплекс, ветеринария и другие», — говорится в сообщении. В торгово-промышленной палате пояснили, что ранее деловых контактов с Ираком у Тюменской области не было. Потенциально Ирак способен стать сильным партнером региона в сфере энергетики, промышленности и сельского хозяйства. Кроме перечисленных, Багдад выразил интерес к очистным комплексам тюменского производства и продуктам лесообрабатывающего производства. Ранее URA.RU рассказало об основных направлениях и странах, в которых тюменский бизнес будет искать партнеров в 2024 году. Помимо Ирака новым плацдармом для тюменских экспортеров станет Бангладеш.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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