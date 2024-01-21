В пермском аэропорту отменены четыре рейса

Все четыре рейса должен был выполнять один борт
В пермском аэропорту «Большое Савино» отменены рейсы в Самару, Усинск, Нижний Новгород и Казань. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.
«На вылет и прилет отменены рейсы в Усинск, Самару, Нижний Новгород и Казань. Все рейсы должна была выполнять авиакомпания „ЮВТ АЭРО“», — следует из онлайн-табло. В аэропорту URA.RU сообщили, что это решение было принято руководством авиакомпании.
В справочной аэропорта уточнили, что все эти рейсы выполняет один борт. «Самолет летает по кругу, поэтому отменены сразу четыре рейса», — пояснили в аэропорту.
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