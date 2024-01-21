21 января 2024

В пермском аэропорту отменены четыре рейса

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Все четыре рейса должен был выполнять один борт Фото:

В пермском аэропорту «Большое Савино» отменены рейсы в Самару, Усинск, Нижний Новгород и Казань. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.

«На вылет и прилет отменены рейсы в Усинск, Самару, Нижний Новгород и Казань. Все рейсы должна была выполнять авиакомпания „ЮВТ АЭРО“», — следует из онлайн-табло. В аэропорту URA.RU сообщили, что это решение было принято руководством авиакомпании.

В справочной аэропорта уточнили, что все эти рейсы выполняет один борт. «Самолет летает по кругу, поэтому отменены сразу четыре рейса», — пояснили в аэропорту.

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В пермском аэропорту «Большое Савино» отменены рейсы в Самару, Усинск, Нижний Новгород и Казань. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта. «На вылет и прилет отменены рейсы в Усинск, Самару, Нижний Новгород и Казань. Все рейсы должна была выполнять авиакомпания „ЮВТ АЭРО“», — следует из онлайн-табло. В аэропорту URA.RU сообщили, что это решение было принято руководством авиакомпании. В справочной аэропорта уточнили, что все эти рейсы выполняет один борт. «Самолет летает по кругу, поэтому отменены сразу четыре рейса», — пояснили в аэропорту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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