В пермском аэропорту отменены четыре рейса

22 января 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Все четыре рейса должен был выполнять один борт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пермском аэропорту «Большое Савино» отменены рейсы в Самару, Усинск, Нижний Новгород и Казань. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта. «На вылет и прилет отменены рейсы в Усинск, Самару, Нижний Новгород и Казань. Все рейсы должна была выполнять авиакомпания „ЮВТ АЭРО“», — следует из онлайн-табло. В аэропорту URA.RU сообщили, что это решение было принято руководством авиакомпании. В справочной аэропорта уточнили, что все эти рейсы выполняет один борт. «Самолет летает по кругу, поэтому отменены сразу четыре рейса», — пояснили в аэропорту.

В пермском аэропорту «Большое Савино» отменены рейсы в Самару, Усинск, Нижний Новгород и Казань. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта. «На вылет и прилет отменены рейсы в Усинск, Самару, Нижний Новгород и Казань. Все рейсы должна была выполнять авиакомпания „ЮВТ АЭРО“», — следует из онлайн-табло. В аэропорту URA.RU сообщили, что это решение было принято руководством авиакомпании. В справочной аэропорта уточнили, что все эти рейсы выполняет один борт. «Самолет летает по кругу, поэтому отменены сразу четыре рейса», — пояснили в аэропорту.