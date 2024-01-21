21 января 2024

В Первоуральске мать увидела, что дочь задохнулась в кроватке, спустя 10 часов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, материнство, младенец, новорожденный ребенок
Родители заметили, что ребенок мертв, лишь спустя несколько часов Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец

Родители пятимесячной девочки в Первоуральске (Свердловская область) заметили, что та задохнулась в кроватке, лишь спустя 5-10 часов после ее гибели. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

«Сообщение о трагедии с гибелью малышки в дежурную часть полиции города Первоуральска поступило 21 января в 21:10. На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД и наши коллеги из Следственного комитета. Тело девочки находилось в детской кроватке в положении лежа на животе. Внешних признаков насильственной смерти сыщики и следователи не обнаружили. Давность смерти от 5 до 10 часов на момент обнаружения», — рассказал Горелых.

По его сведениям, мать погибшей — 26-летняя продавец местного магазина, отец — 36-летний разнорабочий, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Семья на учете в инспекции по делам несовершеннолетних не состоит, при этом, как рассказывали URA.RU соседи, они неоднократно жаловались в опеку на то, что семья является неблагополучной. Руководители ПДН ОВД Первоуральска эту информацию опровергают.

По факту происшествия проводят проверку. «Проведен осмотр места происшествия, осуществляются опросы членов семьи, в которой произошла трагедия, их родственников и соседей. Истребован и анализируется характеризующий материал в отношении семьи, а также необходимая медицинская документация. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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Родители пятимесячной девочки в Первоуральске (Свердловская область) заметили, что та задохнулась в кроватке, лишь спустя 5-10 часов после ее гибели. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. «Сообщение о трагедии с гибелью малышки в дежурную часть полиции города Первоуральска поступило 21 января в 21:10. На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД и наши коллеги из Следственного комитета. Тело девочки находилось в детской кроватке в положении лежа на животе. Внешних признаков насильственной смерти сыщики и следователи не обнаружили. Давность смерти от 5 до 10 часов на момент обнаружения», — рассказал Горелых. По его сведениям, мать погибшей — 26-летняя продавец местного магазина, отец — 36-летний разнорабочий, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Семья на учете в инспекции по делам несовершеннолетних не состоит, при этом, как рассказывали URA.RU соседи, они неоднократно жаловались в опеку на то, что семья является неблагополучной. Руководители ПДН ОВД Первоуральска эту информацию опровергают. По факту происшествия проводят проверку. «Проведен осмотр места происшествия, осуществляются опросы членов семьи, в которой произошла трагедия, их родственников и соседей. Истребован и анализируется характеризующий материал в отношении семьи, а также необходимая медицинская документация. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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