Челябинскую начальную школу за неделю эвакуировали пять раз

22 января 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

В начальной школе Копейска пятый раз эвакуируют детей и сотрудников Фото: Антон Белицкий © URA.RU В филиале школы №2 Копейска, города-спутника Челябинска, прошла пятая за неделю эвакуация. Об этом сообщили URA.RU в образовательном учреждении. «Пятый раз сегодня эвакуируем детей. Началось на прошлой неделе», — сообщили URA.RU в начальном отделении школы, расположенном по улице Гагарина, 5. Руководство образовательного учреждения от комментариев отказались. По данным источника URA.RU, эвакуации проводились из-за угрозы минирования всю минувшую неделю, каждый раз по звонку приезжали все экстренные службы и проверяли здание. В пятницу детей отправили на дистант. Ранее в Копейске уже происходили массовые эвакуации образовательных учреждений. Так, днем 23 ноября эвакуировали больше десятка школ.

В филиале школы №2 Копейска, города-спутника Челябинска, прошла пятая за неделю эвакуация. Об этом сообщили URA.RU в образовательном учреждении. «Пятый раз сегодня эвакуируем детей. Началось на прошлой неделе», — сообщили URA.RU в начальном отделении школы, расположенном по улице Гагарина, 5. Руководство образовательного учреждения от комментариев отказались. По данным источника URA.RU, эвакуации проводились из-за угрозы минирования всю минувшую неделю, каждый раз по звонку приезжали все экстренные службы и проверяли здание. В пятницу детей отправили на дистант. Ранее в Копейске уже происходили массовые эвакуации образовательных учреждений. Так, днем 23 ноября эвакуировали больше десятка школ.