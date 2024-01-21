Челябинскую начальную школу за неделю эвакуировали пять раз

В филиале школы №2 Копейска, города-спутника Челябинска, прошла пятая за неделю эвакуация. Об этом сообщили URA.RU в образовательном учреждении.
«Пятый раз сегодня эвакуируем детей. Началось на прошлой неделе», — сообщили URA.RU в начальном отделении школы, расположенном по улице Гагарина, 5.
Руководство образовательного учреждения от комментариев отказались. По данным источника URA.RU, эвакуации проводились из-за угрозы минирования всю минувшую неделю, каждый раз по звонку приезжали все экстренные службы и проверяли здание. В пятницу детей отправили на дистант.
Ранее в Копейске уже происходили массовые эвакуации образовательных учреждений. Так, днем 23 ноября эвакуировали больше десятка школ.
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