21 января 2024

Челябинскую начальную школу за неделю эвакуировали пять раз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа в оцеплении. После стрельбы. Москва, полицейский, бронежилет, полиция
В начальной школе Копейска пятый раз эвакуируют детей и сотрудников Фото:

В филиале школы №2 Копейска, города-спутника Челябинска, прошла пятая за неделю эвакуация. Об этом сообщили URA.RU в образовательном учреждении.

«Пятый раз сегодня эвакуируем детей. Началось на прошлой неделе», — сообщили URA.RU в начальном отделении школы, расположенном по улице Гагарина, 5.

Руководство образовательного учреждения от комментариев отказались. По данным источника URA.RU, эвакуации проводились из-за угрозы минирования всю минувшую неделю, каждый раз по звонку приезжали все экстренные службы и проверяли здание. В пятницу детей отправили на дистант.

Ранее в Копейске уже происходили массовые эвакуации образовательных учреждений. Так, днем 23 ноября эвакуировали больше десятка школ.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В филиале школы №2 Копейска, города-спутника Челябинска, прошла пятая за неделю эвакуация. Об этом сообщили URA.RU в образовательном учреждении. «Пятый раз сегодня эвакуируем детей. Началось на прошлой неделе», — сообщили URA.RU в начальном отделении школы, расположенном по улице Гагарина, 5. Руководство образовательного учреждения от комментариев отказались. По данным источника URA.RU, эвакуации проводились из-за угрозы минирования всю минувшую неделю, каждый раз по звонку приезжали все экстренные службы и проверяли здание. В пятницу детей отправили на дистант. Ранее в Копейске уже происходили массовые эвакуации образовательных учреждений. Так, днем 23 ноября эвакуировали больше десятка школ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...