В Копейске эвакуировали Центр занятости и школу

13 декабря 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

В Копейске вновь провели эвакуацию Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, 13 декабря эвакуировали Центр занятости и школу. Информацию URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах. «Из Центра занятости оперативно вывели сотрудников и посетителей. В школе №6 педагоги организовали эвакуацию детей», — уточнил URA.RU источник. По данным очевидцев, эвакуация произошла в послеобеденное время. Ранее в Копейске уже проводились эвакуации в образовательных учреждениях в качестве тренировки либо по полученным сигналам. Так, днем 23 ноября массово эвакуировали больше десятка школ из-за угрозы минирования.

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, 13 декабря эвакуировали Центр занятости и школу. Информацию URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах. «Из Центра занятости оперативно вывели сотрудников и посетителей. В школе №6 педагоги организовали эвакуацию детей», — уточнил URA.RU источник. По данным очевидцев, эвакуация произошла в послеобеденное время. Ранее в Копейске уже проводились эвакуации в образовательных учреждениях в качестве тренировки либо по полученным сигналам. Так, днем 23 ноября массово эвакуировали больше десятка школ из-за угрозы минирования.