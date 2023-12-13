В Копейске эвакуировали Центр занятости и школу

В Копейске вновь провели эвакуацию
В Копейске, городе-спутнике Челябинска, 13 декабря эвакуировали Центр занятости и школу. Информацию URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах.
«Из Центра занятости оперативно вывели сотрудников и посетителей. В школе №6 педагоги организовали эвакуацию детей», — уточнил URA.RU источник.
По данным очевидцев, эвакуация произошла в послеобеденное время. Ранее в Копейске уже проводились эвакуации в образовательных учреждениях в качестве тренировки либо по полученным сигналам. Так, днем 23 ноября массово эвакуировали больше десятка школ из-за угрозы минирования.
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