В Копейске эвакуировали Центр занятости и школу

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Школа в оцеплении. После стрельбы. Москва, полицейский, бронежилет, полиция
В Копейске вновь провели эвакуацию Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, 13 декабря эвакуировали Центр занятости и школу. Информацию URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах.

«Из Центра занятости оперативно вывели сотрудников и посетителей. В школе №6 педагоги организовали эвакуацию детей», — уточнил URA.RU источник.

По данным очевидцев, эвакуация произошла в послеобеденное время. Ранее в Копейске уже проводились эвакуации в образовательных учреждениях в качестве тренировки либо по полученным сигналам. Так, днем 23 ноября массово эвакуировали больше десятка школ из-за угрозы минирования.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, 13 декабря эвакуировали Центр занятости и школу. Информацию URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах. «Из Центра занятости оперативно вывели сотрудников и посетителей. В школе №6 педагоги организовали эвакуацию детей», — уточнил URA.RU источник. По данным очевидцев, эвакуация произошла в послеобеденное время. Ранее в Копейске уже проводились эвакуации в образовательных учреждениях в качестве тренировки либо по полученным сигналам. Так, днем 23 ноября массово эвакуировали больше десятка школ из-за угрозы минирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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