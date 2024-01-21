Свердловские мусульмане соберутся после ударов Киева по рынку в Донецке

22 января 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

В мечетях на Среднем Урале помолятся за погибших после обстрела ВСУ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В мечетях и молельных домах Свердловской области помолятся за упокоение душ жителей Донецка, погибших при обстреле ВСУ городского рынка, и за выздоровление раненых. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель Духовного управления мусульман области Абдуль-Куддус Ашарин. «Это скорбь коснулась каждого россиянина. И глава Духовного Собрания мусульман России Шейх Альбир Крганов также нацелил нас всех осудить это варварство и мракобесие. И совершить доа (мольбу за всех погибших и попросить у Аллаха (с.а.) для них Рахмата в ахирате, (чтоб, он проявил свою милость к ним в загробном мире) и наказал виновных в совершении данного злодеяния. Я, соответственно, попросил имамов мечетей сделать доа», — отметил главный муфтий на Среднем Урале Абдуль-Куддус. Днем 21 января рынок в микрорайоне Текстильщик на западе Донецка подвергся обстрелу ВСУ. Погибли 25 человек, не менее 20 ранены. По кварталу был нанесен комбинированный артиллерийский удар снарядами калибром 152 и 155 миллиметров. Большинство пострадавших — в тяжелом состоянии. 22 января в Донецкой Народной Республике объявлен днем траура.

В мечетях и молельных домах Свердловской области помолятся за упокоение душ жителей Донецка, погибших при обстреле ВСУ городского рынка, и за выздоровление раненых. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель Духовного управления мусульман области Абдуль-Куддус Ашарин. «Это скорбь коснулась каждого россиянина. И глава Духовного Собрания мусульман России Шейх Альбир Крганов также нацелил нас всех осудить это варварство и мракобесие. И совершить доа (мольбу за всех погибших и попросить у Аллаха (с.а.) для них Рахмата в ахирате, (чтоб, он проявил свою милость к ним в загробном мире) и наказал виновных в совершении данного злодеяния. Я, соответственно, попросил имамов мечетей сделать доа», — отметил главный муфтий на Среднем Урале Абдуль-Куддус. Днем 21 января рынок в микрорайоне Текстильщик на западе Донецка подвергся обстрелу ВСУ. Погибли 25 человек, не менее 20 ранены. По кварталу был нанесен комбинированный артиллерийский удар снарядами калибром 152 и 155 миллиметров. Большинство пострадавших — в тяжелом состоянии. 22 января в Донецкой Народной Республике объявлен днем траура.