21 января 2024

Свердловские мусульмане соберутся после ударов Киева по рынку в Донецке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит в Югру Верховного муфтия Сирии Ахмада Бадр эд-Дин Хассуна, Сургут, мечеть, ислам, религия, мусульмане, вера, молитва
В мечетях на Среднем Урале помолятся за погибших после обстрела ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В мечетях и молельных домах Свердловской области помолятся за упокоение душ жителей Донецка, погибших при обстреле ВСУ городского рынка, и за выздоровление раненых. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель Духовного управления мусульман области Абдуль-Куддус Ашарин.

«Это скорбь коснулась каждого россиянина. И глава Духовного Собрания мусульман России Шейх Альбир Крганов также нацелил нас всех осудить это варварство и мракобесие. И совершить доа (мольбу за всех погибших и попросить у Аллаха (с.а.) для них Рахмата в ахирате, (чтоб, он проявил свою милость к ним в загробном мире) и наказал виновных в совершении данного злодеяния. Я, соответственно, попросил имамов мечетей сделать доа», — отметил главный муфтий на Среднем Урале Абдуль-Куддус.

Днем 21 января рынок в микрорайоне Текстильщик на западе Донецка подвергся обстрелу ВСУ. Погибли 25 человек, не менее 20 ранены. По кварталу был нанесен комбинированный артиллерийский удар снарядами калибром 152 и 155 миллиметров. Большинство пострадавших — в тяжелом состоянии. 22 января в Донецкой Народной Республике объявлен днем траура.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В мечетях и молельных домах Свердловской области помолятся за упокоение душ жителей Донецка, погибших при обстреле ВСУ городского рынка, и за выздоровление раненых. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель Духовного управления мусульман области Абдуль-Куддус Ашарин. «Это скорбь коснулась каждого россиянина. И глава Духовного Собрания мусульман России Шейх Альбир Крганов также нацелил нас всех осудить это варварство и мракобесие. И совершить доа (мольбу за всех погибших и попросить у Аллаха (с.а.) для них Рахмата в ахирате, (чтоб, он проявил свою милость к ним в загробном мире) и наказал виновных в совершении данного злодеяния. Я, соответственно, попросил имамов мечетей сделать доа», — отметил главный муфтий на Среднем Урале Абдуль-Куддус. Днем 21 января рынок в микрорайоне Текстильщик на западе Донецка подвергся обстрелу ВСУ. Погибли 25 человек, не менее 20 ранены. По кварталу был нанесен комбинированный артиллерийский удар снарядами калибром 152 и 155 миллиметров. Большинство пострадавших — в тяжелом состоянии. 22 января в Донецкой Народной Республике объявлен днем траура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...