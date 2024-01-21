Вице-губернатор ограничит свердловских депутатов на выборах президента

22 января 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Олег Чемезов встретится с депутатами 23 января Фото: Илья Московец © URA.RU Политический вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов 23 января встретится с депутатами заксобрания от «Единой России» — чтобы обсудить задачи и ограничения на выборах президента РФ. Об этом URA.RU рассказал источник. По его словам, речь на заседании фракции, в частности, пойдет о порядке выступлений депутатов на публике в поддержку действующего главы государства Владимира Путина. «Например, не все в курсе, нужно ли оформлять отпуск — особенно если занимаешь государственную должность (то есть работаешь за зарплату — прим. URA.RU). Сейчас главное — не накосячить, не навредить общей кампании», — поделился инсайдер. Также, добавил он, вероятно, будут озвучены вводные, как депутаты могут помочь в увеличении явки в дни голосования. Сам Олег Чемезов информацию о сборе подтвердил. «[Речь пойдет] о планах депутатов на ближайшие восемь недель», — прокомментировал он. Выборы президента РФ пройдут в России 15—17 марта. В Свердловской области к выборам приурочили викторину в честь 90-летия региона с розыгрышем квартир и машин — как раз для повышения явки. Она должна быть не меньше 70%, сообщали ранее источники агентства со ссылкой на вводные из администрации президента РФ.

Политический вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов 23 января встретится с депутатами заксобрания от «Единой России» — чтобы обсудить задачи и ограничения на выборах президента РФ. Об этом URA.RU рассказал источник. По его словам, речь на заседании фракции, в частности, пойдет о порядке выступлений депутатов на публике в поддержку действующего главы государства Владимира Путина. «Например, не все в курсе, нужно ли оформлять отпуск — особенно если занимаешь государственную должность (то есть работаешь за зарплату — прим. URA.RU). Сейчас главное — не накосячить, не навредить общей кампании», — поделился инсайдер. Также, добавил он, вероятно, будут озвучены вводные, как депутаты могут помочь в увеличении явки в дни голосования. Сам Олег Чемезов информацию о сборе подтвердил. «[Речь пойдет] о планах депутатов на ближайшие восемь недель», — прокомментировал он. Выборы президента РФ пройдут в России 15—17 марта. В Свердловской области к выборам приурочили викторину в честь 90-летия региона с розыгрышем квартир и машин — как раз для повышения явки. Она должна быть не меньше 70%, сообщали ранее источники агентства со ссылкой на вводные из администрации президента РФ.