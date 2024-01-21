Тюменцы раскупают участки под строительство в пригородах областного центра

22 января 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Стоимость сотки в пределах Тюмени превышает в настоящий момент 500 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тюмени повально скупают участки под индивидуальное строительство, опасаясь, что весной цены на землю вырастут. Об этом URA.RU рассказала президент объединения риелторов Тюменской области Светлана Бабушкина. «Сейчас люди готовы купить любой участок. Раньше в приоритете была земля в радиусе 10 км от Тюмени, сейчас и 30 км никого уже не пугают. А в самой Тюмени стоимость земли уже поднялась до 500 тысяч рублей за сотку, и это не предел», — пояснила URA.RU Бабушкина. По ее словам, в ближайшее время стоит ждать и повышения цены строительных материалов. «Поэтому люди сейчас идут за ипотекой на строительство. Они надеются как можно быстрее забронировать смету и закупить все необходимое», — добавила Бабушкина. По сообщению портала «ЕРЗ.РФ», Тюменская область на начало 2024 года входит в топ-10 регионов по уровню спроса на ипотеку под ИЖС. За последний месяц спрос на такие кредиты в регионе вырос на 20%. «Строить дом все еще выгоднее, чем покупать квартиру на вторичке. Тут и ежемесячный платеж в два раза ниже, и площадь можно получить намного больше», — пояснила URA.RU Бабушкина. Ранее URA.RU рассказывало, где в Тюмени застройщики продают больше всего жилья. Самыми застраиваемыми оказались районы на окраинах города.

Жители Тюмени повально скупают участки под индивидуальное строительство, опасаясь, что весной цены на землю вырастут. Об этом URA.RU рассказала президент объединения риелторов Тюменской области Светлана Бабушкина. «Сейчас люди готовы купить любой участок. Раньше в приоритете была земля в радиусе 10 км от Тюмени, сейчас и 30 км никого уже не пугают. А в самой Тюмени стоимость земли уже поднялась до 500 тысяч рублей за сотку, и это не предел», — пояснила URA.RU Бабушкина. По ее словам, в ближайшее время стоит ждать и повышения цены строительных материалов. «Поэтому люди сейчас идут за ипотекой на строительство. Они надеются как можно быстрее забронировать смету и закупить все необходимое», — добавила Бабушкина. По сообщению портала «ЕРЗ.РФ», Тюменская область на начало 2024 года входит в топ-10 регионов по уровню спроса на ипотеку под ИЖС. За последний месяц спрос на такие кредиты в регионе вырос на 20%. «Строить дом все еще выгоднее, чем покупать квартиру на вторичке. Тут и ежемесячный платеж в два раза ниже, и площадь можно получить намного больше», — пояснила URA.RU Бабушкина. Ранее URA.RU рассказывало, где в Тюмени застройщики продают больше всего жилья. Самыми застраиваемыми оказались районы на окраинах города.