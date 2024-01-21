21 января 2024
20 января 2024
19 января 2024

Где в Тюмени продают больше всего жилья. Инфографика

В Тюмени определили районы с самой активной застройкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Самая активная застройка ведется на окраинах Тюмени Фото:

Цена квадратного метра нового жилья в Тюмени превысила 126 тысяч рублей. При этом, как отмечают аналитики агентства «Этажи» в ежемесячном отчете, размещенном на сайте компании, стоимость жилья снизилась за месяц в среднем на 1,4%.

Корреспондент URA.RU проанализировал отчеты риэлторских компаний Тюмени. Итогом стал список городских районов, где в начале 2024 года строят и продают больше всего жилья.

Плеханова

Строящийся микрорайон у тюменской объездной автодороги занимает около 16% рынка новостроек города. Средняя цена квадратного метра здесь — 121,9 тысяч рублей. Инфраструктура здесь только создается, однако уже есть школа — она считается крупнейшей в городе. А вот с с улучшением дорожной развязки вопрос пока не решен.

Лесобаза

В этом микрорайоне продается около 10,6% от всего рынка нового жилья Тюмени. Такими объемами старый микрорайон может похвастать благодаря программе комплексного развития территорий. Жилье, которое здесь строится, входит в федеральный топ новостроек, а городские власти развивают улично-дорожную сеть. Средняя стоимость жилья на Лесобазе — 114,7 тысяч за квадратный метр.

5 заречный

Один из самых активно застраиваемых микрорайонов «старой» Тюмени, который вносит в рынок долю в размере 8,14%. Средняя цена квадрата здесь — 129,5 тысяч рублей. Часть этого микрорайона также попадает в программу комплексного развития территорий, а в ближайшие годы здесь появятся школа и детский сад.

Комарово Парк

Загородный микрорайон занимает около 8,1% рынка со средней ценой квадрата 115,1 тысяча рублей. Этот микрорайон называют в Тюмени «Мегакварталом». Он поможет обеспечить жильем 50 тысяч человек, однако его возведение вызывает в городе множество споров.

ДОК

На данный момент — самый слаборазвитый микрорайон,в котором пока почти нет современной инфраструктуры. Доля рынка — около 7%, стоимость квадрата — 123,8 тысяч рублей. В настоящий момент проектируется новый мост, который соединит район ДОК с левобережьем. А вот Тюменцы в обсуждении проекта развития микрорайона участие принимать отказываются.

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Цена квадратного метра нового жилья в Тюмени превысила 126 тысяч рублей. При этом, как отмечают аналитики агентства «Этажи» в ежемесячном отчете, размещенном на сайте компании, стоимость жилья снизилась за месяц в среднем на 1,4%. Корреспондент URA.RU проанализировал отчеты риэлторских компаний Тюмени. Итогом стал список городских районов, где в начале 2024 года строят и продают больше всего жилья. Строящийся микрорайон у тюменской объездной автодороги занимает около 16% рынка новостроек города. Средняя цена квадратного метра здесь — 121,9 тысяч рублей. Инфраструктура здесь только создается, однако уже есть школа — она считается крупнейшей в городе. А вот с с улучшением дорожной развязки вопрос пока не решен. В этом микрорайоне продается около 10,6% от всего рынка нового жилья Тюмени. Такими объемами старый микрорайон может похвастать благодаря программе комплексного развития территорий. Жилье, которое здесь строится, входит в федеральный топ новостроек, а городские власти развивают улично-дорожную сеть. Средняя стоимость жилья на Лесобазе — 114,7 тысяч за квадратный метр. Один из самых активно застраиваемых микрорайонов «старой» Тюмени, который вносит в рынок долю в размере 8,14%. Средняя цена квадрата здесь — 129,5 тысяч рублей. Часть этого микрорайона также попадает в программу комплексного развития территорий, а в ближайшие годы здесь появятся школа и детский сад. Загородный микрорайон занимает около 8,1% рынка со средней ценой квадрата 115,1 тысяча рублей. Этот микрорайон называют в Тюмени «Мегакварталом». Он поможет обеспечить жильем 50 тысяч человек, однако его возведение вызывает в городе множество споров. На данный момент — самый слаборазвитый микрорайон,в котором пока почти нет современной инфраструктуры. Доля рынка — около 7%, стоимость квадрата — 123,8 тысяч рублей. В настоящий момент проектируется новый мост, который соединит район ДОК с левобережьем. А вот Тюменцы в обсуждении проекта развития микрорайона участие принимать отказываются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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