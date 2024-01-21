Происшествия В смерти задохнувшейся малышки из Первоуральска не нашли криминала 22 января 2024 в 13:56 Размер текста - 17 + Ребенок мог задохнуться под одеялом, которым его накрыл отец (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец Пятимесячная девочка в Первоуральске умерла естественной смертью, она не носит криминальный характер. Но следователи все равно проводят проверку, сообщает старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «Для определения точной причины смерти ребенка назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза (по предварительным данным вскрытия, смерть 5-месячной девочки не носит криминального характера). Проведен осмотр места происшествия, осуществляются опросы членов семьи, в которой произошла трагедия, их родственников и соседей», — заявил Шульга. Также следователи истребовали материалы о семье и медицинскую документацию. По итогам поверки будет принято процессуальное решение. В Первоуральске 21 января в детской кроватке скончалась пятимесячная девочка. По имеющейся у силовиков информации, отец накрыл девочку одеялом, чтобы заглушить плач. Прокуратура проводит проверку. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU. Пятимесячная девочка в Первоуральске умерла естественной смертью, она не носит криминальный характер. Но следователи все равно проводят проверку, сообщает старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «Для определения точной причины смерти ребенка назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза (по предварительным данным вскрытия, смерть 5-месячной девочки не носит криминального характера). Проведен осмотр места происшествия, осуществляются опросы членов семьи, в которой произошла трагедия, их родственников и соседей», — заявил Шульга. Также следователи истребовали материалы о семье и медицинскую документацию. По итогам поверки будет принято процессуальное решение. В Первоуральске 21 января в детской кроватке скончалась пятимесячная девочка. По имеющейся у силовиков информации, отец накрыл девочку одеялом, чтобы заглушить плач. Прокуратура проводит проверку. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям