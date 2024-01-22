На федеральных трассах Челябинской области за 2023 год предварительно обозначили опасно-аварийные участки по ДТП. Основной причиной аварий стало нарушение скорости и правил обгона, сообщил URA.RU глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.
«Причинами, в большей степени, являются нарушения в части совершения обгонов и скоростного режима. В ближайший месяц комиссионно с коллегами из Госавтоинспекции примем решения по дополнительным мерам повышения безопасности», — сообщил URA.RU Муравьев.
Руководитель управления отметил, что больше половины погибших скончались в результате встречных столкновений — 52 из 80 жертв аварий за 2023 год. Из 52 смертей 29 случилось на участках, где обгон и вовсе запрещен. Больше половины смертельных ДТП связаны с большегрузами: в них погибло 53 человека. К тяжелым последствиям приводит и превышение скорости, уточнил Муравьев.
«Основной причиной гибели на участках реконструкции в горнозаводской зоне стало несоблюдение ограничений: кроме требований скоростного режима, водители игнорируют и временные схемы. Это приводит к непоправимым последствиям», — заявил руководитель управления.
Больше всего аварий зафиксировали на трассе М-5. Там в качестве очага ДТП вынесено несколько участков. Окончательно точки концентрации ДТП определят комиссионно с ГИБДД. На обсуждение вынесены:
• км 89 дороги подъезд к Екатеринбургу, вблизи поворота на деревню Малый Куяш;
• км 18, подъезд к Екатеринбургу, между Челябинском и селом Долгодеревенское;
• км 1554 и км 1565 участка реконструкции трассы М-5, горнозаводская зона;
• км 1757 у обелиска «Европа — Азия» на трассе М-5;
• км 1786 на участке капремонта на трассе М-5;
• км 50 трассы Р-254 в районе поворота на поселок Канашево.
В числе опасно-аварийных участков по итогам первой половины 2023 года числился еще один — 25 километр подъезда к Екатеринбургу вблизи поворота на Аргаяш. В августе южноуральский Росавтодор превентивно установил на этом участке шериф-балку, дополнительные освещение и дорожные знаки, видеокамеры. После принятых мер аварии прекратились.
«Федеральная дорога — это встречная ответственность нас и пользователей услуги. Правила, указатели, сигналы, разметка — не прихоть, а условие безопасной и комфортной езды. Берегите себя и будьте ответственными», — заключил Муравьев.
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