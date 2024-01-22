Кремль: Киев показал звериную сущность при атаках на Донецк и Ленобласть

22 января 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков назвал обстрел Донецка актом терроризма Фото: Владимир Андреев © URA.RU Киев показал свое «звериное лицо», нанеся удар по терминалу компании «Новатэк» в Ленобласти и по торговым рядам Донецка 21 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Киевский режим продолжает показывать свое звериное лицо, нанося удары по гражданской инфраструктуре», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также представитель Кремля назвал актом чудовищного терроризма недавний удар по торговым рядам в Донецке. «СВО будет продолжаться, чтобы оградить людей от опасности», — подытожил пресс-атташе.

Киев показал свое «звериное лицо», нанеся удар по терминалу компании «Новатэк» в Ленобласти и по торговым рядам Донецка 21 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Киевский режим продолжает показывать свое звериное лицо, нанося удары по гражданской инфраструктуре», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также представитель Кремля назвал актом чудовищного терроризма недавний удар по торговым рядам в Донецке. «СВО будет продолжаться, чтобы оградить людей от опасности», — подытожил пресс-атташе.