Кремль: Киев показал звериную сущность при атаках на Донецк и Ленобласть

Дмитрий Песков назвал обстрел Донецка актом терроризма
Киев показал свое «звериное лицо», нанеся удар по терминалу компании «Новатэк» в Ленобласти и по торговым рядам Донецка 21 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Киевский режим продолжает показывать свое звериное лицо, нанося удары по гражданской инфраструктуре», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Также представитель Кремля назвал актом чудовищного терроризма недавний удар по торговым рядам в Донецке. «СВО будет продолжаться, чтобы оградить людей от опасности», — подытожил пресс-атташе.
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