Кремль: Киев показал звериную сущность при атаках на Донецк и Ленобласть

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков назвал обстрел Донецка актом терроризма Фото:

Киев показал свое «звериное лицо», нанеся удар по терминалу компании «Новатэк» в Ленобласти и по торговым рядам Донецка 21 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Киевский режим продолжает показывать свое звериное лицо, нанося удары по гражданской инфраструктуре», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Также представитель Кремля назвал актом чудовищного терроризма недавний удар по торговым рядам в Донецке. «СВО будет продолжаться, чтобы оградить людей от опасности», — подытожил пресс-атташе.

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Киев показал свое «звериное лицо», нанеся удар по терминалу компании «Новатэк» в Ленобласти и по торговым рядам Донецка 21 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Киевский режим продолжает показывать свое звериное лицо, нанося удары по гражданской инфраструктуре», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также представитель Кремля назвал актом чудовищного терроризма недавний удар по торговым рядам в Донецке. «СВО будет продолжаться, чтобы оградить людей от опасности», — подытожил пресс-атташе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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