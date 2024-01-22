В Челябинске резко подорожали квартиры-студии на вторичном рынке

Стоимость вторичных квартир-студий в Челябинске за год выросла на 56%

22 января 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Стоимость небольших квартир на вторичном рынке в среднем составила 3 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске в 2023 году на вторичном рынке стоимость квартир-студий выросла на 56% до 105 тысяч за квадратный метр. Компактное жилье площадью до 32 квадратных метров в среднем стало стоить более 3 млн рублей за объект, сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир». «В Челябинске в 2023 году вторичные квартиры площадью до 32 квадратных метров подорожали на 56%. Стоимость квадратных метров составляет на данный момент в городе составляет 105 тысяч рублей. Средняя стоимость компактных компактных квартир на данный момент составляет 3 млн 23 тысячи рублей», — сообщили на портале «Мир квартир». Как отметили аналитики, жилье на вторичном рынке площадью до 32 квадратных метров в Челябинске быстро растет в цене, потому что пользуется большим спросом, а значит является наиболее выгодным в плане инвестиций. Такую недвижимость покупают с целью проживания, а также для сдачи в аренду. На данный момент цена квадратного метра компактных квартир обогнала по росту обычное жилье. В целом по России квартира до 32 квадратных метров подорожала за год на 16,2%, до 3 млн 268 тысяч рублей. Как объяснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, компактные квартиры всегда были очень востребованы на рынке и дорожали более быстрыми темпами, чем остальные форматы. Не стал исключением и 2023 год, где квадратный метр в несколько раз обогнал по росту цены на более просторные квартиры. Предложение малогабариток на «вторичке» сократилось в среднем по России на 24%. По прогнозам, из-за увеличения процента по ипотеке покупатели будут все больше переключаться на малогабаритные, а соответственно, более бюджетные объекты. С учетом инфляции рост цен на квартиры площадью до 32 квадратных метров в 2024 может быть даже больше, чем в 2023 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в 2023 году на вторичном рынке стоимость квартир-студий выросла на 56% до 105 тысяч за квадратный метр. Компактное жилье площадью до 32 квадратных метров в среднем стало стоить более 3 млн рублей за объект, сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир». «В Челябинске в 2023 году вторичные квартиры площадью до 32 квадратных метров подорожали на 56%. Стоимость квадратных метров составляет на данный момент в городе составляет 105 тысяч рублей. Средняя стоимость компактных компактных квартир на данный момент составляет 3 млн 23 тысячи рублей», — сообщили на портале «Мир квартир». Как отметили аналитики, жилье на вторичном рынке площадью до 32 квадратных метров в Челябинске быстро растет в цене, потому что пользуется большим спросом, а значит является наиболее выгодным в плане инвестиций. Такую недвижимость покупают с целью проживания, а также для сдачи в аренду. На данный момент цена квадратного метра компактных квартир обогнала по росту обычное жилье. В целом по России квартира до 32 квадратных метров подорожала за год на 16,2%, до 3 млн 268 тысяч рублей. Как объяснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, компактные квартиры всегда были очень востребованы на рынке и дорожали более быстрыми темпами, чем остальные форматы. Не стал исключением и 2023 год, где квадратный метр в несколько раз обогнал по росту цены на более просторные квартиры. Предложение малогабариток на «вторичке» сократилось в среднем по России на 24%. По прогнозам, из-за увеличения процента по ипотеке покупатели будут все больше переключаться на малогабаритные, а соответственно, более бюджетные объекты. С учетом инфляции рост цен на квартиры площадью до 32 квадратных метров в 2024 может быть даже больше, чем в 2023 году.