21 января 2024
20 января 2024

Скандальный коммунист возглавил КПРФ в Ноябрьске. Инсайд

Первым секретарем КПРФ в Ноябрьске избрали Ефрата Рамазанова
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, флаг кпрф, фракция кпрф
Ефрат Рамазанов сменил Андрея Шепелева на посту первого секретаря горкомитета Фото:

КПРФ сменила первого секретаря в Ноябрьске (ЯНАО) — им стал скандальный коммунист Ефрат Рамазанов. Как сообщают источники URA.RU, власти города надеются, что после смены руководства в горкомитете у них получится выстроить конструктивные отношения с партией и выборы 2024 года пройдут без инцидентов.

«Ефрат Рамазанов возглавил КПРФ в Ноябрьске», — сообщил источник. По инсайдерской информации, первым делом, после назначения, он решил наладить связи с администрацией. Прошлый руководитель горкомитета Андрей Шепелев на контакт с управлением общей политики не шел. Его уход из отделения связывают с состоянием здоровья — по этой причине коммунист переезжает из региона.

Глава ямальских коммунистов Елена Кукушина прокомментировала информацию. «В связи с переездом Андрея Станиславовича, первым секретарем мы избрали Ефрата Рамазанова. Естественно, мы партия парламентская, и работаем всегда в рамках законодательства», — ответила Кукушкина.

Ранее URA.RU сообщало, что Ефрат Рамазанов, будучи кандидатом от КПРФ, срывал выборы в Тюменскую облдуму в 2021 году. Председатель УИК № 704 в Ноябрьске заявлял, что Рамазанов незаконно проник на избирательный участок и пытался открыть сейф с документацией.

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КПРФ сменила первого секретаря в Ноябрьске (ЯНАО) — им стал скандальный коммунист Ефрат Рамазанов. Как сообщают источники URA.RU, власти города надеются, что после смены руководства в горкомитете у них получится выстроить конструктивные отношения с партией и выборы 2024 года пройдут без инцидентов. «Ефрат Рамазанов возглавил КПРФ в Ноябрьске», — сообщил источник. По инсайдерской информации, первым делом, после назначения, он решил наладить связи с администрацией. Прошлый руководитель горкомитета Андрей Шепелев на контакт с управлением общей политики не шел. Его уход из отделения связывают с состоянием здоровья — по этой причине коммунист переезжает из региона. Глава ямальских коммунистов Елена Кукушина прокомментировала информацию. «В связи с переездом Андрея Станиславовича, первым секретарем мы избрали Ефрата Рамазанова. Естественно, мы партия парламентская, и работаем всегда в рамках законодательства», — ответила Кукушкина. Ранее URA.RU сообщало, что Ефрат Рамазанов, будучи кандидатом от КПРФ, срывал выборы в Тюменскую облдуму в 2021 году. Председатель УИК № 704 в Ноябрьске заявлял, что Рамазанов незаконно проник на избирательный участок и пытался открыть сейф с документацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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