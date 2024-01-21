КПРФ сменила первого секретаря в Ноябрьске (ЯНАО) — им стал скандальный коммунист Ефрат Рамазанов. Как сообщают источники URA.RU, власти города надеются, что после смены руководства в горкомитете у них получится выстроить конструктивные отношения с партией и выборы 2024 года пройдут без инцидентов.
«Ефрат Рамазанов возглавил КПРФ в Ноябрьске», — сообщил источник. По инсайдерской информации, первым делом, после назначения, он решил наладить связи с администрацией. Прошлый руководитель горкомитета Андрей Шепелев на контакт с управлением общей политики не шел. Его уход из отделения связывают с состоянием здоровья — по этой причине коммунист переезжает из региона.
Глава ямальских коммунистов Елена Кукушина прокомментировала информацию. «В связи с переездом Андрея Станиславовича, первым секретарем мы избрали Ефрата Рамазанова. Естественно, мы партия парламентская, и работаем всегда в рамках законодательства», — ответила Кукушкина.
Ранее URA.RU сообщало, что Ефрат Рамазанов, будучи кандидатом от КПРФ, срывал выборы в Тюменскую облдуму в 2021 году. Председатель УИК № 704 в Ноябрьске заявлял, что Рамазанов незаконно проник на избирательный участок и пытался открыть сейф с документацией.
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