Застройщики Тюмени не могут найти опытных специалистов. Скрин

Тюменские застройщики жалуются на дефицит высшего инженерного состава
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего на стройках Тюмени не хватает проектировщиков, руководителей проектов и инженеров различного профиля Фото:

В ближайшее время темпы строительства в Тюмени могут ощутимо снизиться из-за нехватки высшего инженерного состава у девелоперских компаний. Больше всего местным застройщикам не хватает проектировщиков, руководителей проектов и инженеров других направлений, сообщил URA.RU на правах анонимности источник в одной из строительных компаний Тюмени.

«Очень мало приходит новых людей работать в эту сферу, плюс требования у компаний сейчас неслабые. У нас, например, есть потребность в инженерах технадзора, сметчиках и руководителях проектов. Деньги готовы предложить вполне конкурентные, но требуем опыт от пяти лет. Люди с таким опытом уже, как правило, при деле», — рассказал URA.RU собеседник.

Как пояснили URA.RU в группе компаний «Меридиан», кадровая проблема у застройщиков действительно есть. «Сыграли свою роль отголоски пандемии, которая показала всю привлекательность удаленной работы. Попробовав однажды свободный „домашний“ график, человеку непросто вернуться в офисный режим. Плюс многие работодатели сейчас не учитывают конкурентность по зарплате», — сообщила URA.RU руководитель HR-службы «Меридиана» Наталья Гулакова.

По данным HH.RU, в настоящий момент в Тюмени и Тюменской области открыто более 1700 вакансий в строительной сфере. Для примера, отрасль нуждается в 49 руководителях проектов. Средняя зарплата по рынку колеблется в районе 150 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменские застройщики готовы объединиться, чтобы освежить и удержать на плаву строительный рынок региона. Для этого в области по аналогии с нефтегазовым создается строительный кластер.

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В ближайшее время темпы строительства в Тюмени могут ощутимо снизиться из-за нехватки высшего инженерного состава у девелоперских компаний. Больше всего местным застройщикам не хватает проектировщиков, руководителей проектов и инженеров других направлений, сообщил URA.RU на правах анонимности источник в одной из строительных компаний Тюмени. «Очень мало приходит новых людей работать в эту сферу, плюс требования у компаний сейчас неслабые. У нас, например, есть потребность в инженерах технадзора, сметчиках и руководителях проектов. Деньги готовы предложить вполне конкурентные, но требуем опыт от пяти лет. Люди с таким опытом уже, как правило, при деле», — рассказал URA.RU собеседник. Как пояснили URA.RU в группе компаний «Меридиан», кадровая проблема у застройщиков действительно есть. «Сыграли свою роль отголоски пандемии, которая показала всю привлекательность удаленной работы. Попробовав однажды свободный „домашний“ график, человеку непросто вернуться в офисный режим. Плюс многие работодатели сейчас не учитывают конкурентность по зарплате», — сообщила URA.RU руководитель HR-службы «Меридиана» Наталья Гулакова. По данным HH.RU, в настоящий момент в Тюмени и Тюменской области открыто более 1700 вакансий в строительной сфере. Для примера, отрасль нуждается в 49 руководителях проектов. Средняя зарплата по рынку колеблется в районе 150 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские застройщики готовы объединиться, чтобы освежить и удержать на плаву строительный рынок региона. Для этого в области по аналогии с нефтегазовым создается строительный кластер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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