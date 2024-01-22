Вице-консул Киргизии в Екатеринбурге высказался про видео, где мигранты ползали гуськом

Мигранты из Киргизии без негатива отнеслись к рейду, где ползали гуськом

22 января 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Строители продолжают работать в Екатеринбурге после неприятного инцидента во время рейда (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мигранты из Киргизии, ходившие гуськом во время рейда, продолжают трудиться на стройке, потому что у них все документы в порядке. Они с пониманием отнеслись к ситуации, рассказал URA.RU вице-консул генерального консульства Киргизской Республики в Екатеринбурге Алмазбек Байбосов. При этом дипломат назвал неприемлемыми методы свердловских силовиков. «Мы не против проверок — конечно, пусть проверяют, надо соблюдать российское законодательство, безусловно. Но не такими методами, зачем их [мигрантов] заставлять так ходить? Кто-то снимал это на камеру, очевидно, специально, чтобы показать, что они [силовики] могут проверять так, как хотят. Это неприемлемо», — сказал Байбосов. Дипломат подчеркнул, что среди рабочих, которые на видео идут на корточках, трое граждан Киргизии. И у всех у них документы в порядке. «Если бы среди этих граждан были нарушители, мы могли бы еще понять — например, так сделали, чтобы они не убежали. Но у них все в порядке. Нам просто непонятны методы таких проверок. Ждем официальных объяснений», — добавил Байбосов. Что касается самих рабочих, то они продолжают трудиться на стройке. По словам дипломата, строители с пониманием отнеслись к случившемуся. «Они видели, что правоохранители так отреагировали на поступок других граждан. Конечно, им неприятно было вставать на колени и так ходить — как преступникам, но негатива нет. Они продолжают работать, потому что у них контракт, они его обязаны выполнить», — объяснил дипломат. Во время рейда на стройплощадке в Екатеринбурге мигрантов заставили пройтись гуськом после того, как часть рабочих разбежалась при виде силовиков. Как объяснял URA.RU один из участников рейда, «шествие» было сделано для демонстрации контроля над нежелательными элементами. Видео вызвало возмущение МИД Кыргызской Республики. Там сочли кадры унижающими достоинство трудовых мигрантов и потребовали от властей РФ провести проверку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мигранты из Киргизии, ходившие гуськом во время рейда, продолжают трудиться на стройке, потому что у них все документы в порядке. Они с пониманием отнеслись к ситуации, рассказал URA.RU вице-консул генерального консульства Киргизской Республики в Екатеринбурге Алмазбек Байбосов. При этом дипломат назвал неприемлемыми методы свердловских силовиков. «Мы не против проверок — конечно, пусть проверяют, надо соблюдать российское законодательство, безусловно. Но не такими методами, зачем их [мигрантов] заставлять так ходить? Кто-то снимал это на камеру, очевидно, специально, чтобы показать, что они [силовики] могут проверять так, как хотят. Это неприемлемо», — сказал Байбосов. Дипломат подчеркнул, что среди рабочих, которые на видео идут на корточках, трое граждан Киргизии. И у всех у них документы в порядке. «Если бы среди этих граждан были нарушители, мы могли бы еще понять — например, так сделали, чтобы они не убежали. Но у них все в порядке. Нам просто непонятны методы таких проверок. Ждем официальных объяснений», — добавил Байбосов. Что касается самих рабочих, то они продолжают трудиться на стройке. По словам дипломата, строители с пониманием отнеслись к случившемуся. «Они видели, что правоохранители так отреагировали на поступок других граждан. Конечно, им неприятно было вставать на колени и так ходить — как преступникам, но негатива нет. Они продолжают работать, потому что у них контракт, они его обязаны выполнить», — объяснил дипломат. Во время рейда на стройплощадке в Екатеринбурге мигрантов заставили пройтись гуськом после того, как часть рабочих разбежалась при виде силовиков. Как объяснял URA.RU один из участников рейда, «шествие» было сделано для демонстрации контроля над нежелательными элементами. Видео вызвало возмущение МИД Кыргызской Республики. Там сочли кадры унижающими достоинство трудовых мигрантов и потребовали от властей РФ провести проверку.