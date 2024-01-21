Тысячам курганцев пересчитали соцвыплаты на миллионы рублей

22 января 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Более 2700 жителей Целинного округа получили перерасчет компенсаций на твердое топливо на сумму больше 4 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Целинного округа Курганской области добилась от управления социальной защиты граждан перерасчета компенсаций на оплату твердого топлива для более чем 2700 жителей на сумму свыше 4 миллионов рублей. Об этом указано на сайте ведомства. «Установлено, что региональным законодательством для отдельной категории граждан, проживающих в сельской местности, предусмотрена компенсация расходов на твердое топливо. Однако орган соцзащиты при расчете неверно определил календарный период, за который предусматривалась выплата. <…> После прокурорского вмешательства произведен перерасчет более 2,7 тыс. гражданам на общую сумму более 4 млн рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Целинного округа. Отмечается, что прокурор провел данную проверку по обращению местного жителя. Также указано, что руководителю управления социальной защиты предварительно было направлено представление с требованием устранить нарушения. Ранее URA.RU писало, что прокуратура Курганской области организовала проверку информации о растопке котельной в Целинном муниципальном округе зерновыми отходами и гнилым зерном. Читатели из числа местных жителей также жаловались, что на месте котельной был уголь, но он не соответствовал нужному качеству.

Прокуратура Целинного округа Курганской области добилась от управления социальной защиты граждан перерасчета компенсаций на оплату твердого топлива для более чем 2700 жителей на сумму свыше 4 миллионов рублей. Об этом указано на сайте ведомства. «Установлено, что региональным законодательством для отдельной категории граждан, проживающих в сельской местности, предусмотрена компенсация расходов на твердое топливо. Однако орган соцзащиты при расчете неверно определил календарный период, за который предусматривалась выплата. <…> После прокурорского вмешательства произведен перерасчет более 2,7 тыс. гражданам на общую сумму более 4 млн рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Целинного округа. Отмечается, что прокурор провел данную проверку по обращению местного жителя. Также указано, что руководителю управления социальной защиты предварительно было направлено представление с требованием устранить нарушения. Ранее URA.RU писало, что прокуратура Курганской области организовала проверку информации о растопке котельной в Целинном муниципальном округе зерновыми отходами и гнилым зерном. Читатели из числа местных жителей также жаловались, что на месте котельной был уголь, но он не соответствовал нужному качеству.