Блогера Блиновскую хотят заключить под стражу

СК РФ требует отправить Блиновскую в СИЗО за нарушения домашнего ареста
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Елена Блиновская находится под арестом за неуплату налогов Фото:

Блогера, автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую хотят заключить под стражу. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации. Это связано с неоднократным нарушением домашнего ареста с ее стороны.

«ГСУ СК России по Москве ходатайствует перед судом об избрании Елене Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Отмечается, что данное решение связано с тем, что Блиновская неоднократно нарушала домашний арест. Кроме того, она имеет долги по налогам, которые не выплатила по сей день.

Сейчас Блиновская находится под домашним арестом из-за неуплаты налогов. В конце декабря она подала в суд на налоговую службу, так как считает, что ей нужно сделать перерасчет по задолженности.

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Блогера, автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую хотят заключить под стражу. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации. Это связано с неоднократным нарушением домашнего ареста с ее стороны. «ГСУ СК России по Москве ходатайствует перед судом об избрании Елене Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Отмечается, что данное решение связано с тем, что Блиновская неоднократно нарушала домашний арест. Кроме того, она имеет долги по налогам, которые не выплатила по сей день. Сейчас Блиновская находится под домашним арестом из-за неуплаты налогов. В конце декабря она подала в суд на налоговую службу, так как считает, что ей нужно сделать перерасчет по задолженности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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