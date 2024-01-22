Блогера Блиновскую хотят заключить под стражу

СК РФ требует отправить Блиновскую в СИЗО за нарушения домашнего ареста

22 января 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Елена Блиновская находится под арестом за неуплату налогов Фото: Софья Сандурская/ТАСС Блогера, автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую хотят заключить под стражу. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации. Это связано с неоднократным нарушением домашнего ареста с ее стороны. «ГСУ СК России по Москве ходатайствует перед судом об избрании Елене Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Отмечается, что данное решение связано с тем, что Блиновская неоднократно нарушала домашний арест. Кроме того, она имеет долги по налогам, которые не выплатила по сей день. Сейчас Блиновская находится под домашним арестом из-за неуплаты налогов. В конце декабря она подала в суд на налоговую службу, так как считает, что ей нужно сделать перерасчет по задолженности.

Блогера, автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую хотят заключить под стражу. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации. Это связано с неоднократным нарушением домашнего ареста с ее стороны. «ГСУ СК России по Москве ходатайствует перед судом об избрании Елене Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Отмечается, что данное решение связано с тем, что Блиновская неоднократно нарушала домашний арест. Кроме того, она имеет долги по налогам, которые не выплатила по сей день. Сейчас Блиновская находится под домашним арестом из-за неуплаты налогов. В конце декабря она подала в суд на налоговую службу, так как считает, что ей нужно сделать перерасчет по задолженности.