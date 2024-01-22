Отец, чья дочь задохнулась в Первоуральске, сразу после освобождения отправился за пивом. Фото, видео

Полиция отпустила отца, чья дочь задохнулась в кроватке в Первоуральске
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Травмпункт (вывески). Екатеринбург, покупка продуктов, гололед, посыпка льда, женщина с пакетами, посыпка песком, гололедица
Мужчину отпустили, и он тут же пошел в магазин (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец

Александра, чья дочь задохнулась под одеялом в кровати в Первоуральске, отпустили на свободу. Сразу после этого он отправился в магазин за пивом. Об этом URA.RU рассказали две соседки.

«Силовики отпустили мужчину. Его только что видели, когда он выходил из магазина — с бутылками», — заявили очевидцы.

Пятимесячная девочка задохнулась, после того, как отец накрыл ее одеялом. Инцидент произошел 21 января. По одной из версий, ребенок громко плакал, и мужчина пытался его так успокоить. Следственный комитет не нашел следов криминала в смерти девочки. Подробнее об этой истории — в материале URA.RU.

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Александра, чья дочь задохнулась под одеялом в кровати в Первоуральске, отпустили на свободу. Сразу после этого он отправился в магазин за пивом. Об этом URA.RU рассказали две соседки. «Силовики отпустили мужчину. Его только что видели, когда он выходил из магазина — с бутылками», — заявили очевидцы. Пятимесячная девочка задохнулась, после того, как отец накрыл ее одеялом. Инцидент произошел 21 января. По одной из версий, ребенок громко плакал, и мужчина пытался его так успокоить. Следственный комитет не нашел следов криминала в смерти девочки. Подробнее об этой истории — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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