Отец, чья дочь задохнулась в Первоуральске, сразу после освобождения отправился за пивом. Фото, видео

Полиция отпустила отца, чья дочь задохнулась в кроватке в Первоуральске

22 января 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Мужчину отпустили, и он тут же пошел в магазин (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец Александра, чья дочь задохнулась под одеялом в кровати в Первоуральске, отпустили на свободу. Сразу после этого он отправился в магазин за пивом. Об этом URA.RU рассказали две соседки. «Силовики отпустили мужчину. Его только что видели, когда он выходил из магазина — с бутылками», — заявили очевидцы. Пятимесячная девочка задохнулась, после того, как отец накрыл ее одеялом. Инцидент произошел 21 января. По одной из версий, ребенок громко плакал, и мужчина пытался его так успокоить. Следственный комитет не нашел следов криминала в смерти девочки. Подробнее об этой истории — в материале URA.RU. Фото: URA.RU

Александра, чья дочь задохнулась под одеялом в кровати в Первоуральске, отпустили на свободу. Сразу после этого он отправился в магазин за пивом. Об этом URA.RU рассказали две соседки. «Силовики отпустили мужчину. Его только что видели, когда он выходил из магазина — с бутылками», — заявили очевидцы. Пятимесячная девочка задохнулась, после того, как отец накрыл ее одеялом. Инцидент произошел 21 января. По одной из версий, ребенок громко плакал, и мужчина пытался его так успокоить. Следственный комитет не нашел следов криминала в смерти девочки. Подробнее об этой истории — в материале URA.RU.