Мужчину отпустили, и он тут же пошел в магазин (архивное фото)
новость из сюжетаВ Первоуральске в кроватке задохнулся младенец
Александра, чья дочь задохнулась под одеялом в кровати в Первоуральске, отпустили на свободу. Сразу после этого он отправился в магазин за пивом. Об этом URA.RU рассказали две соседки.
«Силовики отпустили мужчину. Его только что видели, когда он выходил из магазина — с бутылками», — заявили очевидцы.
Пятимесячная девочка задохнулась, после того, как отец накрыл ее одеялом. Инцидент произошел 21 января. По одной из версий, ребенок громко плакал, и мужчина пытался его так успокоить. Следственный комитет не нашел следов криминала в смерти девочки. Подробнее об этой истории — в материале URA.RU.
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