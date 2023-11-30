Под Челябинском продается земля под новый ЖК за 8 млн рублей. Фото

01 декабря 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

В поселке Западный на аукцион выставлены два участка площадью 0,3 гектаров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Под Челябинском продается земля под новый малоэтажный жилой комплекс. Как URA.RU сообщили 1 декабря в пресс-службе госкомпании «ДОМ.РФ», два участка по 30 соток каждый за 3,99 млн рублей выставлены на аукцион. «Два участка площадью по 0,3 гектаров продаются по 3,99 млн рублей. Они находятся около поселка Западный в Сосновском районе. Расстояние до берега Шершневского водохранилища — менее одного километра. Земля может быть использована под строительство малоэтажных многоквартирных домов», — пояснили в пресс-службе. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 22 января 2024 года. Рядом с земельными участками расположены малоэтажные микрорайоны «Привилегия» и «Белый хутор», коттеджные поселки. До областного центра девять километров. Ранее компания провела аукцион на участок площадью 0,9 гектаров около поселка Западный. При начальной цене в 4,95 млн рублей победитель предложил 14,15 млн. В Курчатовском районе был разыгран лот — имущественный комплекс, за 6,54 млн рублей, который продан за 27,13 млн. Рядом с участком находятся малоэтажные микрорайоны Фото: пресс-служба госкомпании «ДОМ.РФ» Участки находятся в километре от берега Шершневского водохранилища Фото: пресс-служба госкомпании «ДОМ.РФ»

Под Челябинском продается земля под новый малоэтажный жилой комплекс. Как URA.RU сообщили 1 декабря в пресс-службе госкомпании «ДОМ.РФ», два участка по 30 соток каждый за 3,99 млн рублей выставлены на аукцион. «Два участка площадью по 0,3 гектаров продаются по 3,99 млн рублей. Они находятся около поселка Западный в Сосновском районе. Расстояние до берега Шершневского водохранилища — менее одного километра. Земля может быть использована под строительство малоэтажных многоквартирных домов», — пояснили в пресс-службе. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 22 января 2024 года. Рядом с земельными участками расположены малоэтажные микрорайоны «Привилегия» и «Белый хутор», коттеджные поселки. До областного центра девять километров. Ранее компания провела аукцион на участок площадью 0,9 гектаров около поселка Западный. При начальной цене в 4,95 млн рублей победитель предложил 14,15 млн. В Курчатовском районе был разыгран лот — имущественный комплекс, за 6,54 млн рублей, который продан за 27,13 млн.