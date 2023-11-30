30 ноября 2023

Под Челябинском продается земля под новый ЖК за 8 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сжигание деревьев село Введенское Курганская область, пни, земли сельхозназначения
В поселке Западный на аукцион выставлены два участка площадью 0,3 гектаров Фото:

Под Челябинском продается земля под новый малоэтажный жилой комплекс. Как URA.RU сообщили 1 декабря в пресс-службе госкомпании «ДОМ.РФ», два участка по 30 соток каждый за 3,99 млн рублей выставлены на аукцион.

«Два участка площадью по 0,3 гектаров продаются по 3,99 млн рублей. Они находятся около поселка Западный в Сосновском районе. Расстояние до берега Шершневского водохранилища — менее одного километра. Земля может быть использована под строительство малоэтажных многоквартирных домов», — пояснили в пресс-службе.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 22 января 2024 года. Рядом с земельными участками расположены малоэтажные микрорайоны «Привилегия» и «Белый хутор», коттеджные поселки. До областного центра девять километров.

Ранее компания провела аукцион на участок площадью 0,9 гектаров около поселка Западный. При начальной цене в 4,95 млн рублей победитель предложил 14,15 млн. В Курчатовском районе был разыгран лот — имущественный комплекс, за 6,54 млн рублей, который продан за 27,13 млн.

Рядом с участком находятся малоэтажные микрорайоны
Рядом с участком находятся малоэтажные микрорайоны
Фото:
Участки находятся в километре от берега Шершневского водохранилища
Участки находятся в километре от берега Шершневского водохранилища
Фото:

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Под Челябинском продается земля под новый малоэтажный жилой комплекс. Как URA.RU сообщили 1 декабря в пресс-службе госкомпании «ДОМ.РФ», два участка по 30 соток каждый за 3,99 млн рублей выставлены на аукцион. «Два участка площадью по 0,3 гектаров продаются по 3,99 млн рублей. Они находятся около поселка Западный в Сосновском районе. Расстояние до берега Шершневского водохранилища — менее одного километра. Земля может быть использована под строительство малоэтажных многоквартирных домов», — пояснили в пресс-службе. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 22 января 2024 года. Рядом с земельными участками расположены малоэтажные микрорайоны «Привилегия» и «Белый хутор», коттеджные поселки. До областного центра девять километров. Ранее компания провела аукцион на участок площадью 0,9 гектаров около поселка Западный. При начальной цене в 4,95 млн рублей победитель предложил 14,15 млн. В Курчатовском районе был разыгран лот — имущественный комплекс, за 6,54 млн рублей, который продан за 27,13 млн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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