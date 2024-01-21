Арбитражный суд ЯНАО взыскал с «Харампурнефтегаза» миллионы рублей

ООО «Харампурнефтегаз» проиграл иск на 5,9 миллиона рублей

22 января 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Сумма ущерба почвам оценена истцом почти в шесть миллионов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Иск о взыскании ущерба, причиненного почвам, подало в отношении дочерней компании «Роснефть» межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Арбитражный суд ЯНАО взыскал с ответчика пять миллионов 941 тысячу рублей, следует из данных, размещенных в банке решений суда. У компании есть время на апелляцию. «Взыскать с ООО „Харампурнефтегаз“ в пользу Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования вред, причиненный почве как объекту окружающей среды в размере 5 941 787 рублей», — говорится в резолютивной части решения суда. В доход федерального бюджета с ответчика взысканы 52 709 рублей. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца. ООО «Харампурнефтегаз» — один из важнейших газовых проектов «Роснефти». По данным компании, предприятие создано в феврале 2018 года для разработки Харампурского месторождения. Ранее URA.RU сообщало, что в Арбитражный суд ЯНАО поступил иск на 47 миллионов рублей в адрес ООО «Харампурнефтегаз», зарегистрированного в Губкинском и входящего в структуры «Роснефти». Истец — Северо-Уральское управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Иск о взыскании ущерба, причиненного почвам, подало в отношении дочерней компании «Роснефть» межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Арбитражный суд ЯНАО взыскал с ответчика пять миллионов 941 тысячу рублей, следует из данных, размещенных в банке решений суда. У компании есть время на апелляцию. «Взыскать с ООО „Харампурнефтегаз“ в пользу Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования вред, причиненный почве как объекту окружающей среды в размере 5 941 787 рублей», — говорится в резолютивной части решения суда. В доход федерального бюджета с ответчика взысканы 52 709 рублей. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца. ООО «Харампурнефтегаз» — один из важнейших газовых проектов «Роснефти». По данным компании, предприятие создано в феврале 2018 года для разработки Харампурского месторождения. Ранее URA.RU сообщало, что в Арбитражный суд ЯНАО поступил иск на 47 миллионов рублей в адрес ООО «Харампурнефтегаз», зарегистрированного в Губкинском и входящего в структуры «Роснефти». Истец — Северо-Уральское управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования.