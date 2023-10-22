22 октября 2023
21 октября 2023
20 октября 2023

Росприроднадзор предъявил претензию к дочке «Роснефти» из ЯНАО на десятки миллионов рублей. Скрин

Росприроднадзор подал иск к «Харампурнефтегазу» из ЯНАО на 47 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Росприроднадзор подал иск на 47 млн рублей в отношении ООО «Харампурнефтегаз» Фото:

В Арбитражный суд ЯНАО поступил иск на 47 миллионов рублей в адрес ООО «Харампурнефтегаз», зарегистрированного в Губкинском и входящего в структуры «Роснефти». Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

«Истец — Северо-Уральское управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования, ответчик — ООО „Харампурнефтегаз“. Сумма исковых требований — 47 миллионов 648 тысяч 601 рубль», — следует из картотеки дела, опубликованной на сайте Арбитражного суда ЯНАО.

Иск поступил в окружной арбитражный суд 23 октября. Он зарегистрирован, но еще не принят к рассмотрению.

Ранее URA.RU рассказало, что Росприроднадзор подал десятки исков в отношении компании «РН-Пурнефтегаз». Общие претензии составили около 90 миллионов рублей.

Росприроднадзор хочет взыскать с нефтяной компании из Губкинского 47 миллионов рублей
Росприроднадзор хочет взыскать с нефтяной компании из Губкинского 47 миллионов рублей
Фото:

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В Арбитражный суд ЯНАО поступил иск на 47 миллионов рублей в адрес ООО «Харампурнефтегаз», зарегистрированного в Губкинском и входящего в структуры «Роснефти». Информация размещена в картотеке арбитражных дел. «Истец — Северо-Уральское управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования, ответчик — ООО „Харампурнефтегаз“. Сумма исковых требований — 47 миллионов 648 тысяч 601 рубль», — следует из картотеки дела, опубликованной на сайте Арбитражного суда ЯНАО. Иск поступил в окружной арбитражный суд 23 октября. Он зарегистрирован, но еще не принят к рассмотрению. Ранее URA.RU рассказало, что Росприроднадзор подал десятки исков в отношении компании «РН-Пурнефтегаз». Общие претензии составили около 90 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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