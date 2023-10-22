Росприроднадзор предъявил претензию к дочке «Роснефти» из ЯНАО на десятки миллионов рублей. Скрин

Росприроднадзор подал иск к «Харампурнефтегазу» из ЯНАО на 47 млн рублей

23 октября 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Росприроднадзор подал иск на 47 млн рублей в отношении ООО «Харампурнефтегаз» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Арбитражный суд ЯНАО поступил иск на 47 миллионов рублей в адрес ООО «Харампурнефтегаз», зарегистрированного в Губкинском и входящего в структуры «Роснефти». Информация размещена в картотеке арбитражных дел. «Истец — Северо-Уральское управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования, ответчик — ООО „Харампурнефтегаз“. Сумма исковых требований — 47 миллионов 648 тысяч 601 рубль», — следует из картотеки дела, опубликованной на сайте Арбитражного суда ЯНАО. Иск поступил в окружной арбитражный суд 23 октября. Он зарегистрирован, но еще не принят к рассмотрению. Ранее URA.RU рассказало, что Росприроднадзор подал десятки исков в отношении компании «РН-Пурнефтегаз». Общие претензии составили около 90 миллионов рублей. Росприроднадзор хочет взыскать с нефтяной компании из Губкинского 47 миллионов рублей Фото: скрин с сайта Арбитражного суда ЯНАО — https://kad.arbitr.ru/Card/d8f76919-0db8-491f-9b5b-032e30f0792b

В Арбитражный суд ЯНАО поступил иск на 47 миллионов рублей в адрес ООО «Харампурнефтегаз», зарегистрированного в Губкинском и входящего в структуры «Роснефти». Информация размещена в картотеке арбитражных дел. «Истец — Северо-Уральское управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования, ответчик — ООО „Харампурнефтегаз“. Сумма исковых требований — 47 миллионов 648 тысяч 601 рубль», — следует из картотеки дела, опубликованной на сайте Арбитражного суда ЯНАО. Иск поступил в окружной арбитражный суд 23 октября. Он зарегистрирован, но еще не принят к рассмотрению. Ранее URA.RU рассказало, что Росприроднадзор подал десятки исков в отношении компании «РН-Пурнефтегаз». Общие претензии составили около 90 миллионов рублей.