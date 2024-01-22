Челябинского инвалида обеспечили тростью и лупой после вмешательства прокуратуры

В Магнитогорске Челябинской области инвалида второй группы по зрению обеспечили лупой, тростью и остальным необходимым только после обращения в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщили 22 января в пресс-службе ведомства.
«В прокуратуру обратился 75-летний инвалид второй группы по зрению из Магнитогорска. В отделении Социального фонда России (СФР) его не обеспечили техническими средствами реабилитации. После внесения прокурором представления в адрес управляющего отделения пенсионеру выделили сертификат в размере 52 тысяч рублей на приобретение необходимых устройств», — уточнили в пресс-службе.
На выделенные деньги в соответствии с индивидуальной программой реабилитации он приобрел устройство для чтения «говорящих книг», электронный видеоувеличитель, специальную лупу и складную трость. Кроме него, для обеспечения этими техническими средствами еще 585 жителей региона заключены контракты на 7,3 млн рублей.
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