Челябинского инвалида обеспечили тростью и лупой после вмешательства прокуратуры

22 января 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

СФР не обеспечил слабовидящего пенсионера необходимыми техсредствами реабилитации Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области инвалида второй группы по зрению обеспечили лупой, тростью и остальным необходимым только после обращения в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщили 22 января в пресс-службе ведомства. «В прокуратуру обратился 75-летний инвалид второй группы по зрению из Магнитогорска. В отделении Социального фонда России (СФР) его не обеспечили техническими средствами реабилитации. После внесения прокурором представления в адрес управляющего отделения пенсионеру выделили сертификат в размере 52 тысяч рублей на приобретение необходимых устройств», — уточнили в пресс-службе. На выделенные деньги в соответствии с индивидуальной программой реабилитации он приобрел устройство для чтения «говорящих книг», электронный видеоувеличитель, специальную лупу и складную трость. Кроме него, для обеспечения этими техническими средствами еще 585 жителей региона заключены контракты на 7,3 млн рублей.

В Магнитогорске Челябинской области инвалида второй группы по зрению обеспечили лупой, тростью и остальным необходимым только после обращения в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщили 22 января в пресс-службе ведомства. «В прокуратуру обратился 75-летний инвалид второй группы по зрению из Магнитогорска. В отделении Социального фонда России (СФР) его не обеспечили техническими средствами реабилитации. После внесения прокурором представления в адрес управляющего отделения пенсионеру выделили сертификат в размере 52 тысяч рублей на приобретение необходимых устройств», — уточнили в пресс-службе. На выделенные деньги в соответствии с индивидуальной программой реабилитации он приобрел устройство для чтения «говорящих книг», электронный видеоувеличитель, специальную лупу и складную трость. Кроме него, для обеспечения этими техническими средствами еще 585 жителей региона заключены контракты на 7,3 млн рублей.