Челябинского инвалида обеспечили тростью и лупой после вмешательства прокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, инвалид, слепой
СФР не обеспечил слабовидящего пенсионера необходимыми техсредствами реабилитации Фото:

В Магнитогорске Челябинской области инвалида второй группы по зрению обеспечили лупой, тростью и остальным необходимым только после обращения в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщили 22 января в пресс-службе ведомства.

«В прокуратуру обратился 75-летний инвалид второй группы по зрению из Магнитогорска. В отделении Социального фонда России (СФР) его не обеспечили техническими средствами реабилитации. После внесения прокурором представления в адрес управляющего отделения пенсионеру выделили сертификат в размере 52 тысяч рублей на приобретение необходимых устройств», — уточнили в пресс-службе.

На выделенные деньги в соответствии с индивидуальной программой реабилитации он приобрел устройство для чтения «говорящих книг», электронный видеоувеличитель, специальную лупу и складную трость. Кроме него, для обеспечения этими техническими средствами еще 585 жителей региона заключены контракты на 7,3 млн рублей.

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В Магнитогорске Челябинской области инвалида второй группы по зрению обеспечили лупой, тростью и остальным необходимым только после обращения в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщили 22 января в пресс-службе ведомства. «В прокуратуру обратился 75-летний инвалид второй группы по зрению из Магнитогорска. В отделении Социального фонда России (СФР) его не обеспечили техническими средствами реабилитации. После внесения прокурором представления в адрес управляющего отделения пенсионеру выделили сертификат в размере 52 тысяч рублей на приобретение необходимых устройств», — уточнили в пресс-службе. На выделенные деньги в соответствии с индивидуальной программой реабилитации он приобрел устройство для чтения «говорящих книг», электронный видеоувеличитель, специальную лупу и складную трость. Кроме него, для обеспечения этими техническими средствами еще 585 жителей региона заключены контракты на 7,3 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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