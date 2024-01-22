Пермский турагент назвала даты, когда выгодно летать в отпуск

Турагент Балыбердина: выгодный период для отпуска — после майских праздников

23 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Путевки дешевеют до и после праздников Фото: Виталий Страхов © URA.RU Больше всего дешевеют путевки с 9 по 31 мая и с 1 по 25 декабря. В эти периоды можно улететь на отдых со скидками до 40%, рассказала URA.RU директор пермской туристической фирмы «А-тур» Алина Балыбердина. «Выгодно отдыхать после майских праздников, а также с 1 по 25 декабря. В это время „горят“ до 80% туров, поэтому можно хорошо сэкономить, купив путевку за 3-4 дня до вылета. Цены в это время падают от 20% до 40%», — отметила турагент. Она добавила, что понижение стоимости связано с неполной заполняемостью самолетов и отелей. Большинство туристов ездят отдыхать в майские праздники, а затем активно бронируют летний сезон. Поэтому спрос во второй половине мая заметно падает. Такая же ситуация происходит в декабре. Туристы планируют новогодние праздники, а в конце года отдых могут себе позволить единицы. «В декабре 2023 года самый дешевый тур стоил в районе 45-50 тысяч рублей на двоих. Это были путевки в Египет или ОАЭ из Москвы или Екатеринбурга с завтраками. В мае прошлого года можно было улететь в Турцию за 35-40 тысяч по системе „Все включено“. С вылетом из Перми такие путевки стоили в районе 50-60 тысяч на двоих», — отметила Алина Балыбердина. Ранее пермский турагент предупредила о повышении стоимости путевок в Турцию. Отдых на Средиземноморском побережье может подорожать на 20%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше всего дешевеют путевки с 9 по 31 мая и с 1 по 25 декабря. В эти периоды можно улететь на отдых со скидками до 40%, рассказала URA.RU директор пермской туристической фирмы «А-тур» Алина Балыбердина. «Выгодно отдыхать после майских праздников, а также с 1 по 25 декабря. В это время „горят“ до 80% туров, поэтому можно хорошо сэкономить, купив путевку за 3-4 дня до вылета. Цены в это время падают от 20% до 40%», — отметила турагент. Она добавила, что понижение стоимости связано с неполной заполняемостью самолетов и отелей. Большинство туристов ездят отдыхать в майские праздники, а затем активно бронируют летний сезон. Поэтому спрос во второй половине мая заметно падает. Такая же ситуация происходит в декабре. Туристы планируют новогодние праздники, а в конце года отдых могут себе позволить единицы. «В декабре 2023 года самый дешевый тур стоил в районе 45-50 тысяч рублей на двоих. Это были путевки в Египет или ОАЭ из Москвы или Екатеринбурга с завтраками. В мае прошлого года можно было улететь в Турцию за 35-40 тысяч по системе „Все включено“. С вылетом из Перми такие путевки стоили в районе 50-60 тысяч на двоих», — отметила Алина Балыбердина. Ранее пермский турагент предупредила о повышении стоимости путевок в Турцию. Отдых на Средиземноморском побережье может подорожать на 20%.