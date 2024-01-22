Путин встретился с неудобным для правительства партнером

Путин отметил важность государственного подхода в работе профсоюзов

22 января 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Владимир Путин в ходе встречи с Михаилом Шмаковым отметил важность государственного подхода в работе профсоюзов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. В ходе встречи российский лидер обозначил, что тот зачастую является неудобным партнером для правительства, но при этом Шмаков продолжает подходить к решению проблем с государственной позицией. «Хочу сказать, что <…> вы для правительства часто неудобный партнер, но все-таки в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций. Конечно, прежде всего исходя из интересов трудящихся, интересов, которые вы должны защищать по закону», — отметил Владимир Путин в ходе встречи. Ее итоги опубликованы на официальном сайте президента России. Тем не менее глава подчеркнул, что Шмаков в своей деятельности учитывает государственный подход, и выразил надежду, что так и будет продолжаться в дальнейшем. Путин продолжает проводить рабочие встречи. Недавно он встретился с главой ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Байсаровым. Они обсудили строительство тоннелей и мостов в стране.

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. В ходе встречи российский лидер обозначил, что тот зачастую является неудобным партнером для правительства, но при этом Шмаков продолжает подходить к решению проблем с государственной позицией. «Хочу сказать, что <…> вы для правительства часто неудобный партнер, но все-таки в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций. Конечно, прежде всего исходя из интересов трудящихся, интересов, которые вы должны защищать по закону», — отметил Владимир Путин в ходе встречи. Ее итоги опубликованы на официальном сайте президента России. Тем не менее глава подчеркнул, что Шмаков в своей деятельности учитывает государственный подход, и выразил надежду, что так и будет продолжаться в дальнейшем. Путин продолжает проводить рабочие встречи. Недавно он встретился с главой ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Байсаровым. Они обсудили строительство тоннелей и мостов в стране.