Путин встретился с неудобным для правительства партнером

Путин отметил важность государственного подхода в работе профсоюзов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин в ходе встречи с Михаилом Шмаковым отметил важность государственного подхода в работе профсоюзов Фото:

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. В ходе встречи российский лидер обозначил, что тот зачастую является неудобным партнером для правительства, но при этом Шмаков продолжает подходить к решению проблем с государственной позицией.

«Хочу сказать, что <…> вы для правительства часто неудобный партнер, но все-таки в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций. Конечно, прежде всего исходя из интересов трудящихся, интересов, которые вы должны защищать по закону», — отметил Владимир Путин в ходе встречи. Ее итоги опубликованы на официальном сайте президента России. Тем не менее глава подчеркнул, что Шмаков в своей деятельности учитывает государственный подход, и выразил надежду, что так и будет продолжаться в дальнейшем.

Путин продолжает проводить рабочие встречи. Недавно он встретился с главой ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Байсаровым. Они обсудили строительство тоннелей и мостов в стране.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. В ходе встречи российский лидер обозначил, что тот зачастую является неудобным партнером для правительства, но при этом Шмаков продолжает подходить к решению проблем с государственной позицией. «Хочу сказать, что <…> вы для правительства часто неудобный партнер, но все-таки в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций. Конечно, прежде всего исходя из интересов трудящихся, интересов, которые вы должны защищать по закону», — отметил Владимир Путин в ходе встречи. Ее итоги опубликованы на официальном сайте президента России. Тем не менее глава подчеркнул, что Шмаков в своей деятельности учитывает государственный подход, и выразил надежду, что так и будет продолжаться в дальнейшем. Путин продолжает проводить рабочие встречи. Недавно он встретился с главой ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Байсаровым. Они обсудили строительство тоннелей и мостов в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...