Богатейший депутат Тюменской облдумы откажется от мандата. Инсайд

Областную думу Тюмени покинет депутат Игорь Нак
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Торжественное заседание посвященное 25 летию областной думы. Тюмень, нак игорь, снимает на телефон, чехол для айфона с путиным
Игорь Нак планирует покинуть Тюменскую облдуму Фото:

Богатейший депутат Тюменской облдумы Игорь Нак может отказаться от мандата в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщили источники из областного политического бомонда.

«Он мечтал покинуть облдуму еще с 2022 года, но его сдерживали определенные договоренности с ямальским правительством. Уйти Нак хочет потому, что у него обширные бизнес-интересы за границей, а также, по слухам, недвижимость в Австрии» — делится собеседник агентства.

Агентство попыталось запросить позицию законодателя. Связаться с ним через помощников не удалось.

Нак считается самым богатым депутатом Тюменского заксобрания. В 2022 году его доход составил более 90 млн рублей. Он возглавляет корпорацию «Ямалтрансстрой». Из-за опасений попасть под санкции 7 созыв облдумы уже покинули миллионеры Николай Руссу и Сергей Романов.

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Богатейший депутат Тюменской облдумы Игорь Нак может отказаться от мандата в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщили источники из областного политического бомонда. «Он мечтал покинуть облдуму еще с 2022 года, но его сдерживали определенные договоренности с ямальским правительством. Уйти Нак хочет потому, что у него обширные бизнес-интересы за границей, а также, по слухам, недвижимость в Австрии» — делится собеседник агентства. Агентство попыталось запросить позицию законодателя. Связаться с ним через помощников не удалось. Нак считается самым богатым депутатом Тюменского заксобрания. В 2022 году его доход составил более 90 млн рублей. Он возглавляет корпорацию «Ямалтрансстрой». Из-за опасений попасть под санкции 7 созыв облдумы уже покинули миллионеры Николай Руссу и Сергей Романов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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