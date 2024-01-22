Богатейший депутат Тюменской облдумы Игорь Нак может отказаться от мандата в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщили источники из областного политического бомонда.
«Он мечтал покинуть облдуму еще с 2022 года, но его сдерживали определенные договоренности с ямальским правительством. Уйти Нак хочет потому, что у него обширные бизнес-интересы за границей, а также, по слухам, недвижимость в Австрии» — делится собеседник агентства.
Агентство попыталось запросить позицию законодателя. Связаться с ним через помощников не удалось.
Нак считается самым богатым депутатом Тюменского заксобрания. В 2022 году его доход составил более 90 млн рублей. Он возглавляет корпорацию «Ямалтрансстрой». Из-за опасений попасть под санкции 7 созыв облдумы уже покинули миллионеры Николай Руссу и Сергей Романов.
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