Областную думу Тюмени покинет депутат Игорь Нак

Игорь Нак планирует покинуть Тюменскую облдуму Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Богатейший депутат Тюменской облдумы Игорь Нак может отказаться от мандата в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщили источники из областного политического бомонда.

«Он мечтал покинуть облдуму еще с 2022 года, но его сдерживали определенные договоренности с ямальским правительством. Уйти Нак хочет потому, что у него обширные бизнес-интересы за границей, а также, по слухам, недвижимость в Австрии» — делится собеседник агентства.

Агентство попыталось запросить позицию законодателя. Связаться с ним через помощников не удалось.

Нак считается самым богатым депутатом Тюменского заксобрания. В 2022 году его доход составил более 90 млн рублей. Он возглавляет корпорацию «Ямалтрансстрой». Из-за опасений попасть под санкции 7 созыв облдумы уже покинули миллионеры Николай Руссу и Сергей Романов.