21 января 2024

К проблеме нашествия косуль подключился еще один курганский депутат

Депутат Бухаров обратился к мэру Шадринска с просьбой из-за миграции косуль
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, совещание, чиновник, документы, заседание
Депутат Бухаров просит властей Шадринска помочь в проблеме нашествия косуль Фото:
новость из сюжета
Голодные косули атаковали курганские города

Депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров обратился к мэру города Антону Мокану из-за миграции косуль. Политик считает, что власти обязаны подключиться к проблеме и обеспечить животным возможность вернуться в леса. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Нужно выделить технику и расчистить тропы между кварталами в городском бору. Расчистить и организовать подкормочные площадки (уже есть несколько спонсоров, кто готов помочь с кормежкой). Я призываю главу города Мокана и администрацию Шадринска срочно решить вопрос о выделении техники для расчистки троп и оборудования подкормочных площадок», — написал депутат.

Бухаров пояснил, что косуль стали замечать в городах из-за того, что миграция этих животных в леса была остановлена снегопадом. По данным, которые приводит депутат, в городском бору Шадринска около 1 500 особей, а с другой стороны Исети — около 2 000. Основной задачей Бухаров называет то, что косуль нужно продержать два месяца, так как потом снег осядет и не будет мешать миграции. «Однако питаться косулям нечем, большинство из них может погибнуть в нашем бору от голода», — добавил Бухаров.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Валерий Порубов взял под свой контроль нашествие косуль в Шадринске. К политику приходил обеспокоенный житель города, который заявил, что этим животным еще можно помочь.

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Депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров обратился к мэру города Антону Мокану из-за миграции косуль. Политик считает, что власти обязаны подключиться к проблеме и обеспечить животным возможность вернуться в леса. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Нужно выделить технику и расчистить тропы между кварталами в городском бору. Расчистить и организовать подкормочные площадки (уже есть несколько спонсоров, кто готов помочь с кормежкой). Я призываю главу города Мокана и администрацию Шадринска срочно решить вопрос о выделении техники для расчистки троп и оборудования подкормочных площадок», — написал депутат. Бухаров пояснил, что косуль стали замечать в городах из-за того, что миграция этих животных в леса была остановлена снегопадом. По данным, которые приводит депутат, в городском бору Шадринска около 1 500 особей, а с другой стороны Исети — около 2 000. Основной задачей Бухаров называет то, что косуль нужно продержать два месяца, так как потом снег осядет и не будет мешать миграции. «Однако питаться косулям нечем, большинство из них может погибнуть в нашем бору от голода», — добавил Бухаров. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Валерий Порубов взял под свой контроль нашествие косуль в Шадринске. К политику приходил обеспокоенный житель города, который заявил, что этим животным еще можно помочь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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