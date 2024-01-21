К проблеме нашествия косуль подключился еще один курганский депутат

Депутат Бухаров обратился к мэру Шадринска с просьбой из-за миграции косуль

22 января 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Депутат Бухаров просит властей Шадринска помочь в проблеме нашествия косуль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Голодные косули атаковали курганские города Депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров обратился к мэру города Антону Мокану из-за миграции косуль. Политик считает, что власти обязаны подключиться к проблеме и обеспечить животным возможность вернуться в леса. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Нужно выделить технику и расчистить тропы между кварталами в городском бору. Расчистить и организовать подкормочные площадки (уже есть несколько спонсоров, кто готов помочь с кормежкой). Я призываю главу города Мокана и администрацию Шадринска срочно решить вопрос о выделении техники для расчистки троп и оборудования подкормочных площадок», — написал депутат. Бухаров пояснил, что косуль стали замечать в городах из-за того, что миграция этих животных в леса была остановлена снегопадом. По данным, которые приводит депутат, в городском бору Шадринска около 1 500 особей, а с другой стороны Исети — около 2 000. Основной задачей Бухаров называет то, что косуль нужно продержать два месяца, так как потом снег осядет и не будет мешать миграции. «Однако питаться косулям нечем, большинство из них может погибнуть в нашем бору от голода», — добавил Бухаров. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Валерий Порубов взял под свой контроль нашествие косуль в Шадринске. К политику приходил обеспокоенный житель города, который заявил, что этим животным еще можно помочь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Шадринской городской думы Александр Бухаров обратился к мэру города Антону Мокану из-за миграции косуль. Политик считает, что власти обязаны подключиться к проблеме и обеспечить животным возможность вернуться в леса. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Нужно выделить технику и расчистить тропы между кварталами в городском бору. Расчистить и организовать подкормочные площадки (уже есть несколько спонсоров, кто готов помочь с кормежкой). Я призываю главу города Мокана и администрацию Шадринска срочно решить вопрос о выделении техники для расчистки троп и оборудования подкормочных площадок», — написал депутат. Бухаров пояснил, что косуль стали замечать в городах из-за того, что миграция этих животных в леса была остановлена снегопадом. По данным, которые приводит депутат, в городском бору Шадринска около 1 500 особей, а с другой стороны Исети — около 2 000. Основной задачей Бухаров называет то, что косуль нужно продержать два месяца, так как потом снег осядет и не будет мешать миграции. «Однако питаться косулям нечем, большинство из них может погибнуть в нашем бору от голода», — добавил Бухаров. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Валерий Порубов взял под свой контроль нашествие косуль в Шадринске. К политику приходил обеспокоенный житель города, который заявил, что этим животным еще можно помочь.