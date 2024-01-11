Депутат Порубов подключился к проблемам с курганскими косулями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской областной думы Валерий Порубов заявил, что взял под свой контроль нашествие косуль в Шадринске. К политику пришел обеспокоенный житель города, который заявил, что этим животным еще можно помочь. Об этом сообщается в социальных сетях.

«К Валерию Порубову, депутату Курганской областной Думы, обратился житель Шадринска, который обеспокоен тем, что в городе наблюдается нашествие косуль. Мужчина считает, что в ближайшее время животным еще можно помочь, если объединить вокруг этой проблемы все соответствующие инстанции и провести разъяснительную работу с населением», — указано в посте telegram-канала «Шадринск».

Сообщается, что в настоящее время животные и группами, и поодиночке выходят на дороги Шадринска. Житель пояснил, что это связано с нехваткой корма в лесах и на полях. Депутат Порубов сообщил, что парламентарий подготовит обращение в региональную прокуратуру, мэру Шадринска Антону Мокану, а также лесному инспектору по Курганской области. Порубов также планирует провести встречу с руководителями организации «Шадринское районное общество охотников и рыболовов».

Ранее URA.RU писало, что власти попросили курганцев не фотографироваться с косулями, которые стали часто выбегать на дороги региона. Позднее чиновники заявили, что в социальных сетях распространяют фейки о том, что специалисты не занимаются подкормкой данных животных.

Житель Шадринска пожаловался депутату облдумы Порубову на то, что косули нуждаются в помощи Фото: telegram-канал «Шадринск»