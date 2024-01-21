В ЯНАО организовали курсы военной подготовки для молодежи

22 января 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

На Ямале мужчины смогут получить сертификат о прохождении военной подготовки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) в марте пройдет курс военно-тактической подготовки «Снежные призраки» для мужчин в возрасте от 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «На Ямале стартовал прием заявок на курс военно-тактической подготовки. Курс пройдет с 27 по 31 марта в Ноябрьске. Организует мероприятие Региональный центр патриотического воспитания „Авангард“. По итогам участники получат сертификаты о прохождении курса. Подать заявку могут мужчины от 18 лет, работающие в сфере молодежной политики, образования, представители общественных объединений, осуществляющие деятельность по направлению военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в округе», — говорится в сообщении. Для участников предусмотрена возможность обучения по нескольким направлениям, включая военно-тактическую, огневую, инженерную подготовку, тактику и технику лыжного туризма. Они смогут освоить тактическую медицину, научиться стрелять и овладеть навыками управления беспилотными аппаратами. Кроме того, предусмотрен лыжный поход, в ходе которого участники смогут отточить полученные навыки в тактической игре «Фаертаг». Обучение будет проводиться опытными инструкторами, работающими в региональном филиале Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи под названием «ВОИН». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ноябрьске (ЯНАО) в марте пройдет курс военно-тактической подготовки «Снежные призраки» для мужчин в возрасте от 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «На Ямале стартовал прием заявок на курс военно-тактической подготовки. Курс пройдет с 27 по 31 марта в Ноябрьске. Организует мероприятие Региональный центр патриотического воспитания „Авангард“. По итогам участники получат сертификаты о прохождении курса. Подать заявку могут мужчины от 18 лет, работающие в сфере молодежной политики, образования, представители общественных объединений, осуществляющие деятельность по направлению военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в округе», — говорится в сообщении. Для участников предусмотрена возможность обучения по нескольким направлениям, включая военно-тактическую, огневую, инженерную подготовку, тактику и технику лыжного туризма. Они смогут освоить тактическую медицину, научиться стрелять и овладеть навыками управления беспилотными аппаратами. Кроме того, предусмотрен лыжный поход, в ходе которого участники смогут отточить полученные навыки в тактической игре «Фаертаг». Обучение будет проводиться опытными инструкторами, работающими в региональном филиале Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи под названием «ВОИН».