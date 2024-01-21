21 января 2024

В ЯНАО организовали курсы военной подготовки для молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале мужчины смогут получить сертификат о прохождении военной подготовки Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в марте пройдет курс военно-тактической подготовки «Снежные призраки» для мужчин в возрасте от 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«На Ямале стартовал прием заявок на курс военно-тактической подготовки. Курс пройдет с 27 по 31 марта в Ноябрьске. Организует мероприятие Региональный центр патриотического воспитания „Авангард“. По итогам участники получат сертификаты о прохождении курса. Подать заявку могут мужчины от 18 лет, работающие в сфере молодежной политики, образования, представители общественных объединений, осуществляющие деятельность по направлению военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в округе», — говорится в сообщении.

Для участников предусмотрена возможность обучения по нескольким направлениям, включая военно-тактическую, огневую, инженерную подготовку, тактику и технику лыжного туризма. Они смогут освоить тактическую медицину, научиться стрелять и овладеть навыками управления беспилотными аппаратами. Кроме того, предусмотрен лыжный поход, в ходе которого участники смогут отточить полученные навыки в тактической игре «Фаертаг». Обучение будет проводиться опытными инструкторами, работающими в региональном филиале Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи под названием «ВОИН».

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В Ноябрьске (ЯНАО) в марте пройдет курс военно-тактической подготовки «Снежные призраки» для мужчин в возрасте от 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «На Ямале стартовал прием заявок на курс военно-тактической подготовки. Курс пройдет с 27 по 31 марта в Ноябрьске. Организует мероприятие Региональный центр патриотического воспитания „Авангард“. По итогам участники получат сертификаты о прохождении курса. Подать заявку могут мужчины от 18 лет, работающие в сфере молодежной политики, образования, представители общественных объединений, осуществляющие деятельность по направлению военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в округе», — говорится в сообщении. Для участников предусмотрена возможность обучения по нескольким направлениям, включая военно-тактическую, огневую, инженерную подготовку, тактику и технику лыжного туризма. Они смогут освоить тактическую медицину, научиться стрелять и овладеть навыками управления беспилотными аппаратами. Кроме того, предусмотрен лыжный поход, в ходе которого участники смогут отточить полученные навыки в тактической игре «Фаертаг». Обучение будет проводиться опытными инструкторами, работающими в региональном филиале Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи под названием «ВОИН».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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