Путин подписал закон о создании кадрового резерва на госслужбе

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
В России появится специальный кадровый резерв Фото:

В России создадут федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе. Теперь потенциальный кандидат на руководящую должность в государственной компании должен будет находиться в этом резерве. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Утвердить положение о федеральном кадровом реестре на государственной гражданской службе», — отмечается в соответствующем указе. Он опубликован на официальном сайте правовых актов. Из нового документа следует, что руководители органов власти в стране будут учитывать резерв при назначении на руководящие должности новых сотрудников. Кандидаты на включение в кадровый резерв будут проходить специальный отбор.

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В России создадут федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе. Теперь потенциальный кандидат на руководящую должность в государственной компании должен будет находиться в этом резерве. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Утвердить положение о федеральном кадровом реестре на государственной гражданской службе», — отмечается в соответствующем указе. Он опубликован на официальном сайте правовых актов. Из нового документа следует, что руководители органов власти в стране будут учитывать резерв при назначении на руководящие должности новых сотрудников. Кандидаты на включение в кадровый резерв будут проходить специальный отбор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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