Путин подписал закон о создании кадрового резерва на госслужбе

22 января 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

В России появится специальный кадровый резерв Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России создадут федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе. Теперь потенциальный кандидат на руководящую должность в государственной компании должен будет находиться в этом резерве. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Утвердить положение о федеральном кадровом реестре на государственной гражданской службе», — отмечается в соответствующем указе. Он опубликован на официальном сайте правовых актов. Из нового документа следует, что руководители органов власти в стране будут учитывать резерв при назначении на руководящие должности новых сотрудников. Кандидаты на включение в кадровый резерв будут проходить специальный отбор.

В России создадут федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе. Теперь потенциальный кандидат на руководящую должность в государственной компании должен будет находиться в этом резерве. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Утвердить положение о федеральном кадровом реестре на государственной гражданской службе», — отмечается в соответствующем указе. Он опубликован на официальном сайте правовых актов. Из нового документа следует, что руководители органов власти в стране будут учитывать резерв при назначении на руководящие должности новых сотрудников. Кандидаты на включение в кадровый резерв будут проходить специальный отбор.